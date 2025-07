Premiere für Bagnaia mit der Desmo450 MX «Flat-Track»

MotoGP-Ass Pecco Bagnaia fuhr auf der MotoRanch von Valentino Rossi die brandneue Ducati Desmo450 MX in der Flat-Track-Version. In einem Video wurde sein erstes Mal auf dem Offroad-Bike festgehalten.

Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia hat in der MotoGP-Saison 2025 seine Schwierigkeiten. Mit Marc Marquez hat er einen übermächtigen Teamkollegen an seiner Seite, zudem tut er sich immer noch schwer mit der GP25, der aktuellen Ausbaustufe der Ducati Desmosedici. Ihm fehlt in erster Linie das Gefühl für das Vorderrad, weshalb er seine große Stärke auf der Bremse, die ihn in den vergangenen Jahren auszeichnete, nicht nutzen kann.

An den zwölf Rennwochenenden konnte der zweifache MotoGP-Weltmeister zwar konstant solide Ergebnisse erzielen, doch von seiner Form im letzten Jahr, als er elf Grand-Prix-Siege erzielte, ist er weit entfernt. 2025 konnte Bagnaia bislang nur ein Sonntagsrennen gewinnen – den US-GP in Austin, wo Marc Marquez in Führung liegend stürzte. In der Weltmeisterschaft liegt der 28-Jährige auf Platz 3. Auf Leader Marquez hat er 168 Punkte Rückstand.

Zwischen den Rennen trainiert der Fahrer der VR46-Akademie viel mit dem Flat-Track-Bike auf der MotoRanch von Valentino Rossi in Tavullia. Zuletzt hatte der Ducati-Pilot dafür nicht irgendein Motorrad zur Verfügung, sondern die neue Desmo450 MX, das neue Motocross-Bike der Roten.

Für den Einsatz auf der MotoRanch wurde die 450er-Duc mit der herstellertypischen desmodromischen Ventilsteuerung natürlich adaptiert – so entstand die «Custom Desmo450 MX Flat-Track».

Der Hersteller aus Bologna hat in dieser Woche ein Video über die Premiere von Bagnaia mit dem neuen Bike veröffentlicht. Sein erster Eindruck: «Sieht aus wie eine 250er. Sie ist wirklich klein. Ich habe sie gesehen, als sie noch in der Entwicklung war, aber sie jetzt hier zu sehen… Sie ist wunderschön. Ich kann es nicht erwarten, sie zu fahren.»

Nachdem Bagnaia seine Startnummer 63 auf dem Motorrad anbrachte, ging es los mit dem Training auf dem neuen Bike. Mit dabei waren einige Ingenieure, darunter Ducati-Off-Road-R&D-Director Davide Perni, um das direkte Feedback von Pecco entgegenzunehmen. Auch Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi ließ sich diese Session nicht entgehen. «Sie ist wirklich wunderschön, ganz ehrlich. Das Debüt der ersten Offroad-Flat. Wir freuen uns, hier auf der Ranch zusammen mit Pecco zu sein», meinte er. «Wir werden die Ergebnisse nach dem ersten Einsatz sehen, aber wir sind auf jeden Fall zuversichtlich.»

Das Feedback von Bagnaia nach dem Test mit dem neuen Flat-Track-Bike fiel positiv aus: «Es war ein schönes erstes Mal, es hat Spaß gemacht. Das Motorrad hat mir für das erste Mal auf Anhieb gut gefallen. Jetzt gibt es natürlich noch einiges zu tun, aber die Grundlage ist hervorragend. Eine schöne Überraschung, ich bin zufrieden, aber ich hatte auch keine Zweifel.»

Teamkollege Marc Marquez hat in der letzten Woche die Desmo450 MX ebenfalls zum ersten Mal getestet – allerdings in der standardmäßigen Motocross-Ausführung.