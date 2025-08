Alex Marquez: Urlaub mit Bruder Marc auf Menorca

Alex Marquez nutzt die MotoGP-Sommerpause, um mit Bruder Marc, seiner Freundin und Bekannten einen gemeinsamen Urlaub zu verbringen. Nach dem enttäuschenden Brünn-Wochenende tut ihm etwas Entspannung gut.

Gresini-Pilot Alex Marquez war in der ersten Hälfte der MotoGP-Saison 2025 die Konstanz in Person. Unglaubliche 15-mal überquerte er die Ziellinie auf Platz 2 (Sprints und Grands Prix zusammengenommen), zweimal stand er ganz oben auf dem Podest – im Grand Prix in Jerez und im Sprintrennen in Silverstone.

Überflügelt wurde der 29-Jährige nur von Bruder Marc, der in diesem Jahr bislang acht Grands Prix und elf Sprintrennen gewann. Nach zwölf Rennwochenenden trennen die beiden in der Gesamtwertung 120 Punkte.

Ins Stocken geriet der Erfolgslauf von Alex Marquez zuletzt im Tschechien-GP, als er am gesamten Wochenende null Punkte erzielte. Mit Rang 17 im Sprint und dem Ausfall im Grand Prix erlebte der Ducati-Pilot sein schlechtestes Event in der laufenden Saison – gefolgt von Le Mans und Assen, wo er jeweils im Hauptrennen nicht die Ziellinie sah. Im Assen-GP stürzte AM73 zudem im Zweikampf mit Pedro Acosta (KTM) und zog sich dabei eine Fraktur des zweiten Mittelhandknochens zu. Zwei Wochen später war der Spanier auf dem Sachsenring wieder am Start.

Nach den schwierigen letzten Rennen kam die Sommerpause gerade recht. Seinen Urlaub verbringt Alex Marquez derzeit zusammen mit seiner Freundin, Bruder Marc und Freunden auf der spanischen Insel Menorca. Dort lässt er es sich gut gehen, um Kraft für die zweite Saisonhälfte zu tanken. Um fit zu bleiben, absolviert er zwischendurch Trainingseinheiten mit dem Mountainbike.

Die Zeit, um zu entspannen, ist kurz – schon in zwei Wochen geht die MotoGP-Saison auf dem Red Bull Ring mit dem Österreich-GP weiter.