Harley-Davidson in der MotoGP – 6 Termine stehen fest
Dorna-Manager Carlos Ezpeleta (Mitte) mit Vertretern von Harley-Davidson in Spielberg
Im vergangenen November drehten im Zuge des MotoGP-Tests in Barcelona einige Werksfahrer der amerikanischen King-of-the-Baggers-Meisterschaft mit Motorrädern von Harley-Davidson auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ihre Runden. Dies war ein Vorgeschmack auf die neue Meisterschaft, die 2026 im Rahmen der MotoGP-WM ausgetragen wird.
Beim Frankreich-GP in Le Mans in diesem Jahr wurde es konkreter – die globale Rennserie wird zwölf Läufe umfassen und bei sechs Grands Prix in Nordamerika und Europa ausgetragen (SPEEDWEEK.com berichtete).
Am 15. August wurden nun im Rahmen des Österreich-GP von Dorna-Manager Carlos Ezpeleta und Vertretern von Harley-Davidson weitere Details präsentiert: Die Serie wird den Namen «Harley-Davidson Bagger World Cup» haben und im Rahmen der Grand-Prix-Wochenenden in Austin, Mugello, Assen, Silverstone, Aragon und Spielberg ausgetragen.
Naheliegend erfolgt der Start im Heimmarkt des amerikanischen Herstellers – die ersten beiden Rennen werden Ende März in Austin gefahren. Nach dem Österreich-GP wird der Weltmeister feststehen.
Die Fahrer treten in rennfertigen Harley-Davidson-Road-Glide-Motorrädern gegeneinander antreten. An jedem Rennwochenende finden Trainings- und Qualifying-Session sowie zwei Rennen statt. Laut Harley-Davidson werden sechs bis acht unabhängige Teams mit jeweils zwei Fahrern an den Start gehen, die von Harley-Davidson Factory Racing unterstützt werden.
Die Teamzusammenstellung und Fahrersuche sind noch im Gange. Das Ziel ist es, ein internationales Paddock mit namhaften Piloten zu haben. Im Laufe der nächsten Wochen werden weitere Details präsentiert.
Vorläufiger MotoGP-Kalender 2026:
Thailand, Buriram: 27. Februar bis 1. März
Brasilien, Goiania: 20. bis 22. März
USA, Austin: 27. bis 29. März*
Katar, Doha: 10. bis 12. April
Spanien, Jerez: 24. bis 26. April
Frankreich, Le Mans: 8. bis 10. Mai
Spanien, Barcelona: 15. bis 17. Mai
Italien, Mugello: 29. bis 31. Mai*
Ungarn, Balaton: 5. bis 7. Juni
Tschechien, Brünn: 19. bis 21. Juni
Niederlande, Assen: 26. bis 28. Juni*
Deutschland, Sachsenring: 10. bis 12. Juli
Sommerpause
England, Silverstone: 7. bis 9. August*
Spanien, Aragon: 28. bis 30. August*
Italien, Misano: 11. bis 13. September
Österreich, Spielberg: 18. bis 20. September*
Japan, Motegi: 2. bis 4. Oktober
Indonesien, Mandalika: 9. bis 11. Oktober
Australien, Phillip Island: 23. bis 25. Oktober
Malaysia, Sepang: 30. Oktober bis 1. November
Portugal, Portimao: 13. bis 15. November
Spanien, Valencia: 20. bis 22. November
*mit Harley-Davidson Bagger World Cup