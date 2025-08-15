Harley-Davidson in der MotoGP – 6 Termine stehen fest

Beim Österreich-GP wurde der «Harley-Davidson Bagger World Cup» vorgestellt. 2026 wird die Serie im Rahmen von sechs MotoGP-Grands-Prix ausgetragen. Auftakt ist in Austin, der Meister wird in Spielberg gekürt.

Im vergangenen November drehten im Zuge des MotoGP-Tests in Barcelona einige Werksfahrer der amerikanischen King-of-the-Baggers-Meisterschaft mit Motorrädern von Harley-Davidson auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ihre Runden. Dies war ein Vorgeschmack auf die neue Meisterschaft, die 2026 im Rahmen der MotoGP-WM ausgetragen wird.

Beim Frankreich-GP in Le Mans in diesem Jahr wurde es konkreter – die globale Rennserie wird zwölf Läufe umfassen und bei sechs Grands Prix in Nordamerika und Europa ausgetragen (SPEEDWEEK.com berichtete).

Am 15. August wurden nun im Rahmen des Österreich-GP von Dorna-Manager Carlos Ezpeleta und Vertretern von Harley-Davidson weitere Details präsentiert: Die Serie wird den Namen «Harley-Davidson Bagger World Cup» haben und im Rahmen der Grand-Prix-Wochenenden in Austin, Mugello, Assen, Silverstone, Aragon und Spielberg ausgetragen.

Naheliegend erfolgt der Start im Heimmarkt des amerikanischen Herstellers – die ersten beiden Rennen werden Ende März in Austin gefahren. Nach dem Österreich-GP wird der Weltmeister feststehen.

Die Fahrer treten in rennfertigen Harley-Davidson-Road-Glide-Motorrädern gegeneinander antreten. An jedem Rennwochenende finden Trainings- und Qualifying-Session sowie zwei Rennen statt. Laut Harley-Davidson werden sechs bis acht unabhängige Teams mit jeweils zwei Fahrern an den Start gehen, die von Harley-Davidson Factory Racing unterstützt werden.

Die Teamzusammenstellung und Fahrersuche sind noch im Gange. Das Ziel ist es, ein internationales Paddock mit namhaften Piloten zu haben. Im Laufe der nächsten Wochen werden weitere Details präsentiert.

Vorläufiger MotoGP-Kalender 2026:

Thailand, Buriram: 27. Februar bis 1. März

Brasilien, Goiania: 20. bis 22. März

USA, Austin: 27. bis 29. März*

Katar, Doha: 10. bis 12. April

Spanien, Jerez: 24. bis 26. April

Frankreich, Le Mans: 8. bis 10. Mai

Spanien, Barcelona: 15. bis 17. Mai

Italien, Mugello: 29. bis 31. Mai*

Ungarn, Balaton: 5. bis 7. Juni

Tschechien, Brünn: 19. bis 21. Juni

Niederlande, Assen: 26. bis 28. Juni*

Deutschland, Sachsenring: 10. bis 12. Juli

Sommerpause

England, Silverstone: 7. bis 9. August*

Spanien, Aragon: 28. bis 30. August*

Italien, Misano: 11. bis 13. September

Österreich, Spielberg: 18. bis 20. September*

Japan, Motegi: 2. bis 4. Oktober

Indonesien, Mandalika: 9. bis 11. Oktober

Australien, Phillip Island: 23. bis 25. Oktober

Malaysia, Sepang: 30. Oktober bis 1. November

Portugal, Portimao: 13. bis 15. November

Spanien, Valencia: 20. bis 22. November

*mit Harley-Davidson Bagger World Cup