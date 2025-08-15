MopedGP-Spaßpartie: Martin, Acosta und Co. mit 2 PS

Am Donnerstag vor dem Rennwochenende fand auf dem Red Bull Ring der zweite «MopedGP von Österreich» statt. Die MotoGP-Asse und Hunderte Fans boten auf den 50-ccm-Prachtstücken eine bemerkenswerte Show.

An diesem Wochenende springt die MotoGP-WM mit dem Österreich-Grand-Prix in Spielberg aus der Sommerpause. Bevor sich die schnellsten Motorradfahrer der Welt auf ihre 1000-ccm-Bikes schwingen, waren sie am Donnerstag mit 50 ccm auf dem Red Bull Ring unterwegs.

Beim MopedGP, der in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfand, hatten Alex Marquez, Jorge Martin, Pedro Acosta, Brad Binder, Enea Bastianini und Miguel Oliveira auch mit wenig PS jede Menge Spaß. Dabei wurden Wheelies, «Flugeinlagen» und extreme Schräglagen vorgeführt. Binder brachte sein Gefährt sogar so an die Grenzen, dass es den Dienst versagte. Teamkollege Acosta zeigte sich gnädig, sammelte den Südafrikaner auf und brachte ihn mit dem Moped-Taxi zurück an die Box.

Hunderte Fans und Moped-Enthusiasten in stilechten Outfits begleiteten die MotoGP-Asse auf ihrem Ritt um den 4,348 km langen GP-Kurs. Auch die Eisspeedway-Legende Franky Zorn und der Freestyle-Motocrosser Johannes Wibmer ließen sich die gemeinsame Ausfahrt nicht entgehen.

Für die Zuseher bot sich ein einzigartiges Bild, als die «Moped-Gang» an ihnen vorbeiflitzte. Unter den 50-ccm-Bikes befanden sich viele Prachtstücke, vier davon wurden den MotoGP-Piloten von der KTM Motohall aus Mattighofen zur Verfügung gestellt.