Kommt der Regen? MotoGP-Piloten üben Bike-Wechsel

Die zehnminütige Warm-up-Sitzung der MotoGP fand am Red Bull Ring auf trockener Piste statt. Da aber wieder Regen im Anmarsch ist, trainierten mehrere MotoGP-Piloten einen möglichst effizienten Motorradwechsel.

Das MotoGP-Warm-up war gerade erst eine Runde alt, da kehrte MotoGP-Weltmeister Jorge Martin zurück in die Box. Der Spanier hatte kein Problem mit seiner Aprilia RS-GP – es ging der Mannschaft um die Simulation eines möglichst effizienten Motorradwechsels. Der «Martinator» sprang auf Bike Nummer 2 und war wieder weg. Parallel hatte auch Honda mit Johann Zarco und Joan Mir trainiert.

Hintergrund ist die unklare Wetterlage. Bei deutlich kühleren Temperaturen – es hat rund 10 Grad abgekühlt – ist ab Mittag mit weiteren Regenschauern und Unwettern zu rechnen. Am Samstagabend hatte kurz vor dem Lauf zum Red Bull Rookies Cup ein kräftiger Schauer den Red Bull Ring erstmals abgeduscht. Aktuell ist es trocken.

Das Warm-up hatte auch einen sportlichen Wert. Lange hielt Gresini-Pilot Alex Marquez die Bestzeit. Im letzten Umlauf fuhren Pecco Bagnaia und Marco Bezzecchi mit der Werks-Aprilia schneller. Bezzecchi, der sich am Samstag die Pole-Position gesichert hatte, kam auf eine 1:29,350 min und war damit rund 1,3 sec langsamer als im Q2.

Große Bedeutung hatte die kurze Session für Vizeweltmeister Pecco Bagnaia. Für den Ducati-Werksfahrer ging es darum, die massiven Probleme aus dem Sprintrennen abzustellen. Enea Bastianini landete im Warm-up hinter Alex Marquez auf Platz 4. Mit dem Italiener dürfte im Großen Preis genauso zu rechnen sein wie mit Pedro Acosta, der mit seiner RC16 beim Sprint bis aufs Podest vorgefahren war.

Sprint-Sieger Marc Marquez beendete die morgendliche Einheit auf Position 5.

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Warm-up (17. August):

1. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 1:29,350 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,199 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +0,255

4. Enea Bastianini (I), KTM, +0,340

5. Marc Márquez (E), Ducati, +0,403

6. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,451

7. Pedro Acosta (E), KTM, +0,454

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,472

9. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,493

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,524

11. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,535

12. Luca Marini (I), Honda, +0,647

13. Joan Mir (E), Honda, +0,660

14. Brad Binder (ZA), KTM, +0,750

15. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,836

16. Jorge Martin (E), Aprilia, +1,041

17. Alex Rins (E), Yamaha, +1,183

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,650

19. Johann Zarco (F), Honda, +1,795

20. Jack Miller (AUS), Yamaha, +3,270