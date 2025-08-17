MotoGP Spielberg: Marc Marquez spielt mit den Gegnern

MotoGP-WM-Leader Marc Marquez hat nach dem Sprint zum sechsten Mal in Folge auch den Grand Prix gewonnen, zum ersten Mal auf dem Red Bull Ring in Österreich. Lesen alle Details im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.

Drei zweite Plätze waren Marc Marquez’ Bestleistungen auf dem Red Bull Ring im Murtal, alle auf Honda eingefahren. «Jetzt sitze ich auf dem roten Bike», grinste der WM-Leader vor dem Wochenende. Und ließ am Samstag mit dem zwölften Sieg im 13. Sprint der Saison eindrucksvolle Taten folgen. Seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft konnte er damit auf 123 Punkte gegenüber seinem jüngeren Bruder Alex ausbauen. Ducati-Lenovo-Teamkollege Pecco Bagnaia lag als Dritter bereits unfassbare 180 Punkte zurück.

Im Grand Prix am Sonntag über 28 Runden kamen aus der ersten Startreihe Aprilia-Ass Marco Bezzecchi, Alex Marquez und Bagnaia. Reihe 2 bildeten Marc Marquez, Enea Bastianini auf der besten KTM und Rookie Fermin Aldeguer. In Reihe 3 standen Pedro Acosta, Franco Morbidelli und Raul Fernandez aus dem Team Trackhouse Aprilia.



Wie das Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg lief, lesen Sie im detaillierten Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.