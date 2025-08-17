Schreck für Aprilia: Jorge Martin wieder gestürzt
Jorge Martin überstand seinen Crash unbeschadet
Platz 10 im Sprint am Samstag sorgte bei Jorge Martin und dem Aprilia-Werksteam für einigen Optimismus für das lange Rennen am Sonntag, denn ohne seinen Fehler in der ersten Runde hätte er Punkte geholt.
Von Startplatz 14 hatte der Weltmeister im Grand Prix von Österreich auf dem Red Bull Ring einen guten Start und kam als Elfter aus der ersten Runde zurück. Ab dann ging es nach hinten: In der 13. Runde war Martin nur noch 15., in der folgenden Runde lag er im Kies. Es war sein zweiter Crash in Spielberg nach dem Zeittraining am Freitag.
Das heraneilende medizinische Personal jagte den Fans von Martin ebenso einen Schreck ein wie der Aprilia-Crew. Doch noch während des Rennens kam die erlösende Nachricht aus dem Medical-Center: Der Weltmeister ist unverletzt!
«Ich bin gut gestartet, aber vielleicht war ich etwas zu vorsichtig. Ich habe versucht, meine Position zu halten, aber in den ersten Runden haben mich die anderen sofort überholt», beschrieb Martin sein Rennen. «Mir fehlt noch etwas Erfahrung in der Anfangsphase, wenn ich aggressiver sein muss. Der Druck vorne war extrem hoch, das war für mich eine neue Situation an der Grenze meiner Möglichkeiten. Der Sturz ist schade, aber glücklicherweise gibt es keine körperlichen Folgen.»
Ergebnisse MotoGP Spielberg, Rennen (17. August):
1. Marc Marquez (E), Ducati, 28 Runden in 42:11,006 min
2. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,118 sec
3. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +3,426
4. Pedro Acosta (E), KTM, +6,864
5. Enea Bastianini (I), KTM, +8,731
6. Joan Mir (E), Honda, +10,132
7. Brad Binder (ZA), KTM, +10,476
8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +12,486
9. Raul Fernandez (E), Aprilia, +15,472
10. Alex Marquez (E), Ducati, +15,537
11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +16,185
12. Johann Zarco (F), Honda, +16,241
13. Luca Marini (I), Honda, +18,478
14. Ai Ogura (J), Aprilia, +18,491
15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +25,256
16. Alex Rins (E), Yamaha, +30,316
17. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +34,008
18. Jack Miller (AUS), Yamaha, +37,478
– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 7 Runden zurück
– Jorge Martin (E), Aprilia, 20 Runden zurück
WM-Stand nach 26 von 44 Rennen:
1. M. Marquez, 418 Punkte. 2. A. Marquez 276. 3. Bagnaia 221. 4. Bezzecchi 178. 5. Morbidelli 144. 6. Di Giannantonio 144. 7. Acosta 144. 8. Aldeguer 121. 9. Zarco 114. 10. Quartararo 103. 11. Binder 82. 12. R. Fernandez 73. 13. Vinales 69. 14. Bastianini 63. 15. Marini 55. 16. Ogura 53. 17. Miller 52. 18. Mir 42. 19. Rins 42. 20. Nakagami 10. 21. Martin 9. 22. Savadori 8. 23. P. Espargaro 8. 24. A. Fernandez 6. 25. Oliveira 6. 26. Chantra 1. 27. A. Espargaro 0.
Konstrukteurs-WM:
1. Ducati, 467 Punkte. 2. Aprilia 209. 3. KTM 195. 4. Honda 158. 5. Yamaha 134.
Team-WM:
1. Ducati Lenovo Team, 639 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 397. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 288. 4. Red Bull KTM Factory Racing 226. 5. Aprilia Racing 195. 6. Monster Energy Yamaha 145. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 140. 8. Trackhouse MotoGP Team 126. 9. LCR Honda 115. 10. Honda HRC Castrol Team 97. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 61.