Schreck für Aprilia: Jorge Martin wieder gestürzt

Mit jeder zusätzlichen Runde gewöhnt sich MotoGP-Champion Jorge Martin besser an die Aprilia RS-GP; doch zwei Stürze auf dem Red Bull Ring tragen nicht zum Aufbau von Vertrauen bei.

Platz 10 im Sprint am Samstag sorgte bei Jorge Martin und dem Aprilia-Werksteam für einigen Optimismus für das lange Rennen am Sonntag, denn ohne seinen Fehler in der ersten Runde hätte er Punkte geholt.

Von Startplatz 14 hatte der Weltmeister im Grand Prix von Österreich auf dem Red Bull Ring einen guten Start und kam als Elfter aus der ersten Runde zurück. Ab dann ging es nach hinten: In der 13. Runde war Martin nur noch 15., in der folgenden Runde lag er im Kies. Es war sein zweiter Crash in Spielberg nach dem Zeittraining am Freitag.

Das heraneilende medizinische Personal jagte den Fans von Martin ebenso einen Schreck ein wie der Aprilia-Crew. Doch noch während des Rennens kam die erlösende Nachricht aus dem Medical-Center: Der Weltmeister ist unverletzt!

«Ich bin gut gestartet, aber vielleicht war ich etwas zu vorsichtig. Ich habe versucht, meine Position zu halten, aber in den ersten Runden haben mich die anderen sofort überholt», beschrieb Martin sein Rennen. «Mir fehlt noch etwas Erfahrung in der Anfangsphase, wenn ich aggressiver sein muss. Der Druck vorne war extrem hoch, das war für mich eine neue Situation an der Grenze meiner Möglichkeiten. Der Sturz ist schade, aber glücklicherweise gibt es keine körperlichen Folgen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Marco Bezzecchi und Marc Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Marc Márquez und Marco Bezzecchi © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Marc Márquez gewinnt das Rennen © Gold & Goose Fermin Aldeguer, Marc Márquez, Marco Bezzecchi © Gold & Goose Sieger Marc Márquez Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Rennen (17. August):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 28 Runden in 42:11,006 min

2. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,118 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +3,426

4. Pedro Acosta (E), KTM, +6,864

5. Enea Bastianini (I), KTM, +8,731

6. Joan Mir (E), Honda, +10,132

7. Brad Binder (ZA), KTM, +10,476

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +12,486

9. Raul Fernandez (E), Aprilia, +15,472

10. Alex Marquez (E), Ducati, +15,537

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +16,185

12. Johann Zarco (F), Honda, +16,241

13. Luca Marini (I), Honda, +18,478

14. Ai Ogura (J), Aprilia, +18,491

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +25,256

16. Alex Rins (E), Yamaha, +30,316

17. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +34,008

18. Jack Miller (AUS), Yamaha, +37,478

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 7 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Aprilia, 20 Runden zurück

WM-Stand nach 26 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 418 Punkte. 2. A. Marquez 276. 3. Bagnaia 221. 4. Bezzecchi 178. 5. Morbidelli 144. 6. Di Giannantonio 144. 7. Acosta 144. 8. Aldeguer 121. 9. Zarco 114. 10. Quartararo 103. 11. Binder 82. 12. R. Fernandez 73. 13. Vinales 69. 14. Bastianini 63. 15. Marini 55. 16. Ogura 53. 17. Miller 52. 18. Mir 42. 19. Rins 42. 20. Nakagami 10. 21. Martin 9. 22. Savadori 8. 23. P. Espargaro 8. 24. A. Fernandez 6. 25. Oliveira 6. 26. Chantra 1. 27. A. Espargaro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 467 Punkte. 2. Aprilia 209. 3. KTM 195. 4. Honda 158. 5. Yamaha 134.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 639 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 397. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 288. 4. Red Bull KTM Factory Racing 226. 5. Aprilia Racing 195. 6. Monster Energy Yamaha 145. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 140. 8. Trackhouse MotoGP Team 126. 9. LCR Honda 115. 10. Honda HRC Castrol Team 97. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 61.