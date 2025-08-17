Pecco Bagnaia (8.): «Habe vergessen, wie es geht»

Wenn es aus der Sicht von MotoGP-Ass Pecco Bagnaia etwas Positives über den Österreich-GP zu berichten gab, dann war es nach der kläglichen Aufgabe im Sprint die Zielankunft und einige Runden am Hinterrad von «MM93».

Und dann war da noch ein Start, der um Längen besser gelang als beim Sprint am Samstag. Pecco Bagnaia, der aus Reihe 1 in den Großen Preis von Österreich gegangen war, kehrte aus der ersten Runde am Hinterrad von Marco Bezzecchi und vor Marc Marquez zurück.

Und auch als der Teamkollege eine Runde später vorbeizogen war, sah es lange nach einem Freudentag für den Vizeweltmeister aus. 16 Runden lang zeigte die Nummer 63 eine gute Vorstellung auf Platz 3. Auch die dritte Position bei den schnellsten Rundenzeiten dokumentierte, dass der Italiener konkurrenzfähig war. Doch im letzten Drittel der Veranstaltung macht sich die die Gegner über den Doppelweltmeister her. Acosta, Aldeguer, Bastianini, Binder und selbst Honda-Pilot Joan Mir ließen Bagnaia bis zur Ziellinie hinter sich. Während Marc Marquez und Rookie Fermin Aldeguer einen weiteren Ducati-Doppelsieg feierten, lief Bagnaia mit gut 12 Sekunden Rückstand als Achter ein.

Der Ducati-Pilot schilderte seinen Tag mit versteinerter Miene. «Es bleibt dabei – ich kann nicht verstehen, was in dieser Saison vor sich geht. Ich bin am Freitag sehr gut in das Event gekommen, war konstant schnell. Das Gleiche am Samstagmorgen und im beim Warm-up. Und selbst im Rennen hatte ich am Sonntag erst ein gutes Gefühl, kein Vergleich zu der Situation im Sprint, als es ein Albtraum war.»

Bagnaia weiter: «Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Letztes Jahr konnte ich vom Speed her immer um den Sieg fahren, nun bin ich überall langsamer. Ich habe im GP-Rennen einfach immer mehr an Boden verloren und konnte nicht dagegenhalten. Das größere Problem lag mehr am Hinterrad. In den letzten Jahren war ich hier in der Lage die Traktion bestmöglich zu nutzen, aber es sieht so aus, dass ich vergessen habe, wie es geht!»

Die beeindruckende Erfolgsserie von Francesco Bagnaia auf dem Red Bull Ring hat damit ein Ende gefunden, dabei hätte es laut dem Piloten auch 2025 so weitergehen können: «Wir haben mit Sicherheit an diesem Wochenende die bislang größte Chance des Jahres ausgelassen.»

Erstaunlich: Trotz des aus Sicht des Lagers von Pecco Bagnaia verheerenden Saisonverlaufs liegt der Italiener mit noch komfortablen 51 Zählern Vorsprung weiterhin auf Rang 3 der WM-Tabelle.

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Rennen (17. August):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 28 Runden in 42:11,006 min

2. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,118 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +3,426

4. Pedro Acosta (E), KTM, +6,864

5. Enea Bastianini (I), KTM, +8,731

6. Joan Mir (E), Honda, +10,132

7. Brad Binder (ZA), KTM, +10,476

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +12,486

9. Raul Fernandez (E), Aprilia, +15,472

10. Alex Marquez (E), Ducati, +15,537

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +16,185

12. Johann Zarco (F), Honda, +16,241

13. Luca Marini (I), Honda, +18,478

14. Ai Ogura (J), Aprilia, +18,491

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +25,256

16. Alex Rins (E), Yamaha, +30,316

17. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +34,008

18. Jack Miller (AUS), Yamaha, +37,478

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 7 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Aprilia, 20 Runden zurück

WM-Stand nach 26 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 418 Punkte. 2. A. Marquez 276. 3. Bagnaia 221. 4. Bezzecchi 178. 5. Morbidelli 144. 6. Di Giannantonio 144. 7. Acosta 144. 8. Aldeguer 121. 9. Zarco 114. 10. Quartararo 103. 11. Binder 82. 12. R. Fernandez 73. 13. Vinales 69. 14. Bastianini 63. 15. Marini 55. 16. Ogura 53. 17. Miller 52. 18. Mir 42. 19. Rins 42. 20. Nakagami 10. 21. Martin 9. 22. Savadori 8. 23. P. Espargaro 8. 24. A. Fernandez 6. 25. Oliveira 6. 26. Chantra 1. 27. A. Espargaro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 467 Punkte. 2. Aprilia 209. 3. KTM 195. 4. Honda 158. 5. Yamaha 134.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 639 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 397. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 288. 4. Red Bull KTM Factory Racing 226. 5. Aprilia Racing 195. 6. Monster Energy Yamaha 145. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 140. 8. Trackhouse MotoGP Team 126. 9. LCR Honda 115. 10. Honda HRC Castrol Team 97. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 61.