Wo der MotoGP-Sprint in Barcelona live zu sehen ist

Am Samstag um 15 Uhr (MESZ) findet auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya das Sprintrennen der MotoGP statt. SPEEDWEEK.com bietet eine Übersicht, wo das Rennen und die Trainingssessions aller Klassen live zu sehen sind.

Die Übertragungsrechte der Motorrad-Weltmeisterschaft mit den Serien MotoGP, Moto2, Moto3 und MotoE im deutschsprachigen Raum sind ein Flickenteppich. Für alle drei Länder, also Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH), überträgt neben der offiziellen Website motogp.com nur Sky Sport das Komplettpaket aller 22 Rennwochenenden. Beide Angebote sind kostenpflichtig.

Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1.

Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden auch 2025 wieder auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.

Der Große Preis von Katalonien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya an diesem Wochenende gehört nicht zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden.

In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Samstag wird auf ServusTV ab 10.40 Uhr das MotoGP-Qualifying übertragen, ab 14.50 Uhr zeigt der Sender den MotoGP-Sprint live. Am Sonntag überträgt ServusTV ab 10.20 Uhr die Rennen der Moto3-, Moto2- und MotoGP-Klasse live. Bereits seit Freitag ist ServusTV On auf Sendung.

Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). SRF zwei zeigt am Samstag ab 14.50 Uhr den MotoGP-Sprint live. Im Stream und in der SRF-Sport-App werden sowohl der MotoGP-Sprint am Samstag als auch die Rennen der Klassen Moto3 und MotoGP am Sonntag live übertragen.

RSI überträgt auf LA2 am Samstag ab 10.45 Uhr live das MotoGP-Qualifying aus Montmelo. Ab 12.45 Uhr zeigt der Sender die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie den MotoGP-Sprint live. Ab 18.15 Uhr wird eine Aufzeichnung des Moto2-Qualifyings und des Sprintrennens der Königsklasse gezeigt. Am Sonntag überträgt LA2 ab 12.20 Uhr das Moto2-Rennen und ab 13.55 Uhr den MotoGP-Grand-Prix live. Um 1.50 Uhr in der Nacht wird eine Aufzeichnung des MotoGP-Rennens gezeigt.

RTS2 zeigt am Samstag um 17 Uhr eine Aufzeichnung des MotoGP-Sprints. Am Sonntag bringt der Sender um 16.05 Uhr eine Aufzeichnung des MotoGP-Rennens.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.

Zeitplan für den Großen Preis von Katalonien 2025 (MESZ):

Samstag, 6. September:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeiten:

12.10 Uhr: MotoE, Rennen 1 (7 Runden)

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (12 Runden)

16.10 Uhr: MotoE, Rennen 2 (7 Runden)

Sonntag, 7. September:

09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (18 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (21 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (24 Runden)