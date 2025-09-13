Misano: Aprilia jubelt über Pole – Marc Marquez 4.

Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi eroberte auf seiner Heimstrecke in Misano seine sechste MotoGP-Pole. Das Ducati-Werksteam bekam einen Dämpfer: Marc Marquez und Pecco Bagnaia landeten auf den Rängen 4 und 8.

Im Zeittraining am Freitag sorgte MotoGP-WM-Leader Marc Marquez (Ducati Lenovo) mit 1:30,480 min für die Bestzeit und blieb damit 0,449 sec über dem Rundenrekord von Pecco Bagnaia (Ducati, 1:30,031 min) aus dem Vorjahr.



Im FP2 am Samstagmorgen drehte Aprilia-Ass Marco Bezzecchi mit 1:30,624 min die beste Runde, während Teamkollege Jorge Martin einen Crash wegstecken musste.



Fabio Quartararo (Yamaha) und Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) schafften als Schnellste im Qualifying 1 den Aufstieg ins Q2, der Franzose war mit 1:30,481 min nur um eine Tausendstelsekunde langsamer als Marc Marquez am Freitag.

Im ebenfalls 15-minütigen Qualifying 2 bei Sonnenschein und 27 Grad Celsius Lufttemperatur (31 Grad Asphalt) gelang Alex Marquez in der zweiten fliegenden Runde mit 1:30,222 min die beste Zeit bis dahin, während Bruder Marc seine Runde abbrach.



Honda-Werksfahrer Joan Mir verzichtet nach seinem Sturz am Freitag mindestens auf die Teilnahme am Samstag, Aldeguer stand nach dem ersten Stint ebenfalls ohne gezeitete Runde da.

Im Showdown in den letzten sechs Minuten verbremste sich Bagnaia in Kurve 1 hinein, womit diese Runde kaputt war. Red-Bull-KTM-Pilot Pedro Acosta rutschte in seiner schnellen Runde in Kurve 14 aus, konnte aber sofort weiterfahren.



30 sec vor dem Fallen der Zielflagge katapultierte sich Bezzecchi mit 1:30,134 min auf Platz 1, womit er Marc Marquez aus der ersten Startreihe kegelte.

An die Zeit des Italieners kam keiner mehr heran, neben Bezzecchi qualifizierten sich Alex Marquez und Quartararo für die erste Startreihe.



Marc Marquez steht auf der vierten Grid-Position, VR46-Ducati-Pilot Franco Morbidelli wurde Fünfter und startet damit im Sprint am Samstag und im Grand Prix am Sonntag neben Luca Marini (Honda).



Startreihe 3 bilden Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati), Bagnaia und Acosta mit der schnellsten KTM, während Weltmeister Martin Elfter wurde.

Ergebnisse MotoGP Misano, Qualifying 2 (13. September):

1. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 1:30,134 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +0,088 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,094

4. Marc Marquez (E), Ducati, +0,218

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,249

6. Luca Marini (I), Honda, +0,256

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,261

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,280

9. Pedro Acosta (E), KTM, +0,352

10. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,482

11. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,847

12. Joan Mir (E), Honda, keine Zeit



Die weiteren Startplätze:

13. Miguel Oliveira (P), Yamaha

14. Raúl Fernández (E), Aprilia

15. Ai Ogura (J), Aprilia

16. Brad Binder (ZA), KTM

17. Maverick Viñales (E), KTM

18. Alex Rins (E), Yamaha

19. Johann Zarco (F), Honda

20. Enea Bastianini (I), KTM

21. Jack Miller (AUS), Yamaha

22. Augusto Fernandez (E), Yamaha

23. Somkiat Chantra (T), Honda