Stoner und Rossi: Flat-Track-Training in Tavullia

Casey Stoner absolvierte mit Valentino Rossi und den MotoGP-Assen der VR46-Akademie eine gemeinsame Trainingseinheit auf der MotoRanch in Tavullia. Der Australier freute sich über seine erzielten Fortschritte.

MotoGP-Ikone Casey Stoner ist in diesem Sommer mit seiner Familie in Europa unterwegs. Der Australier absolviert ein umfassendes Programm – so war er etwa Mitte August bei der Legenden-Parade auf dem Red Bull Ring mit dabei. Auch beim Rennwochenende auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli war Stoner im Fahrerlager vor Ort und stand den MotoGP-Piloten beratend zur Seite. Im Zuge des MotoGP-«Iconic»-Events in Rimini wurde der zweifache Weltmeister (2007 und 2011) in die MotoGP-Hall-of-Fame aufgenommen.

Im August nahm Stoner in Andorra mit Fabio Quartararo und weiteren GP-Fahrern an einer Trial-Session teil. Letzten Donnerstag stand in Italien eine Kart-Session mit Valentino Rossi und der VR46-Akademie auf dem Programm. Nach der Trainingseinheit auf vier Rädern ging es am vergangenen Wochenende direkt auf Rossis MotoRanch in Tavullia zum Flat-Track-Training. Auch dort waren neben «Vale» die Fahrer der VR46-Akademie mit dabei. Vor dem Abflug zum Japan-GP ließen es Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Luca Marini, Franco Morbidelli und Celestino Vietti auf ihren Dirt-Bikes nochmal ordentlich krachen.

Stoner hat das Training mit der VR46-Truppe sehr genossen. Bereits im November 2024 wurde er von Rossi zur MotoRanch eingeladen, um einen gemeinsamen Tag auf dem Flat-Track-Kurs zu verbringen. Damals hat er Blut geleckt, nun konnte Stoner erneut an seiner Fahrtechnik feilen. «Vielen Dank an Vale und die Fahrer der Akademie, dass ich wieder auf der Ranch dabei sein durfte. Dieses Mal habe ich große Fortschritte mit meinen Armen gemacht und konnte dringend benötigte Zeit auf der Strecke verbringen», freute sich der 39-Jährige über die Trainingseinheit, bei der er mit einem Bike der Marke Beta unterwegs war.

Viele Renn-Fans wünschen sich, dass Stoner auch beim legendären Flat-Track-Rennen «La 100 km dei Campioni», das jedes Jahr im Winter auf der MotoRanch im Paar-Modus gefahren wird, antritt. Sein Ehrgeiz und Wille, sich zu verbessern, lässt darauf schließen, dass dies eines Tages tatsächlich der Fall sein könnte. Schon im kommenden Winter? Es wird jedenfalls nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Casey Stoner Altmeister Rossi auf dessen MotoRanch einen Besuch abstattet. «Ich freue mich schon auf das nächste Mal in Tavullia», kündigte Stoner an.