Wo der MotoGP-Sprint in Indonesien live zu sehen ist

Am Samstag um 9 Uhr (MESZ) findet auf dem Mandalika International Street Circuit der MotoGP-Sprint statt. SPEEDWEEK.com bietet eine Übersicht, wo das Rennen und die Trainingssessions aller Klassen live zu sehen sind.

Die Übertragungsrechte der Motorrad-Weltmeisterschaft mit den Serien MotoGP, Moto2, Moto3 und MotoE im deutschsprachigen Raum sind ein Flickenteppich. Für alle drei Länder, also Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH), überträgt neben der offiziellen Website motogp.com nur Sky Sport das Komplettpaket aller 22 Rennwochenenden. Beide Angebote sind kostenpflichtig.

Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1.

Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden auch 2025 wieder auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.

Der Große Preis von Indonesien auf dem Mandalika International Street Circuit an diesem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden. Ab 4.50 Uhr (MESZ) werden auf DF1 die Qualifyings aller Klassen gezeigt. Um 9 Uhr wird der MotoGP-Sprint live übertragen. Am Sonntag werden ab 5.20 Uhr die Rennen aller Klassen live gezeigt. Um 22.15 Uhr folgt eine Zusammenfassung des MotoGP-Rennens.

In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Samstag wird auf ServusTV ab 4.20 Uhr das MotoGP-Qualifying live übertragen. Ab 6.35 Uhr zeigt der Sender die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie den MotoGP-Sprint, der um 9 Uhr gestartet wird. Um 10.10 Uhr wird eine Aufzeichnung des Sprintrennens gezeigt. Am Sonntag überträgt ServusTV ab 5.15 Uhr die Rennen der Moto3-, Moto2- und MotoGP-Klasse live. Ab 10.20 Uhr werden vom Moto2- und vom MotoGP-Rennen jeweils Wiederholungen gezeigt. Bereits seit Freitag ist ServusTV On auf Sendung.

Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). SRF zwei zeigt am Sonntag ab 15.55 Uhr Wiederholungen des Moto3- und des MotoGP-Rennens. Im Stream und in der SRF-Sport-App werden sowohl der MotoGP-Sprint am Samstag als auch die Rennen der Klassen Moto3 und MotoGP am Sonntag live übertragen.

RSI überträgt auf LA2 am Samstag um 5 Uhr das MotoGP-Qualifying live. Ab 6.40 Uhr werden die Qualifyings der Kategorien Moto3 und Moto2 sowie das Sprintrennen der Königsklasse live gezeigt. Ab 17.05 Uhr zeigt der Sender jeweils eine Wiederholung des Moto2-Qualifyings und des MotoGP-Sprints. Am Sonntag überträgt LA2 ab 5.55 Uhr die Rennen aller drei Klassen live. Um 17.05 Uhr wird eine Aufzeichnung des MotoGP-Rennens gezeigt.

RTS2 überträgt am Samstag ab 8.55 Uhr den MotoGP-Sprint live. Am Sonntag zeigt der Sender um 8.05 Uhr eine Aufzeichnung des Moto3-Rennens. Im Anschluss wird das MotoGP-Rennen live übertragen.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.

Zeitplan für den Großen Preis von Indonesien 2025 (MESZ):

Samstag, 4. Oktober:

02.40 – 03.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

03.25 – 03.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

04.10 – 04.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

04.50 – 05.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

05.15 – 05.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

06.45 – 07.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

07.10 – 07.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

07.40 – 07.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

08.05 – 08.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeit:

09.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)

Sonntag, 5. Oktober:

04.40 – 04.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

06.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)

07.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)

09.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)