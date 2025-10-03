MotoGP-Meilenstein: KTM zündet neuen 850er-Motor

Während die KTM-MotoGP-Piloten in Indonesien schwitzen, geht es auch in der Rennabteilung der Zentrale heiß her. Unter den Augen von KTM-CEO Gottfried Neumeister würde der neue 850er-Rennmotor erstmals gestartet.

Die jüngste Nachricht aus der Werksrennsportabteilung der Österreicher zum Herz der RC16 ist ein starkes Signal, dass KTM auch über die Saison 2026 hinaus im Fahrerlager der MotoGP vertreten sein wird.

Auf einem Motorenprüfstand in der KTM-Unternehmenszentrale fand am heutigen Freitag der erste offizielle Probelauf des gemäß den neuen MotoGP-Spielregeln ab 2027 entwickelten 850er-Triebwerks statt. Zur Dokumention des Meilensteins wurde ein Videoclip ins Netz gestellt.

Neben einer Schar von Technikern war auch KTM-CEO Gottfried Neumeister, der das MotoGP-Engagement als wesentliches Zukunftselement des Unternehmens versteht.

Als das neue Kraftwerk die erste Leistungskurve abgedrückt hatte, sagte Rennsport-Chef Beirer zu dem außergewöhnlichen Ereignis: «Ich bin überaus glücklich, dass wir bereits im September 2025 die Zukunft der MotoGP in Gang setzen können. Wir liegen perfekt im Zeitplan, um das komplette Motorrad sehr bald einsatzbereit zu haben. Wir haben alles, was wir in den letzten Jahren unserer MotoGP-Teilnahme gelernt haben, in diesen Motor gepackt, und ich bin sehr zuversichtlich, dass dieses Meisterwerk ab 2027 zu einem Maßstab für die kommenden Saisons werden wird. Ich möchte dem Werk und dem gesamten Team hinter diesem Projekt für diesen enormen Einsatz danken.»

Wenig überraschend wurden keinerlei technische Details zu der Neuentwicklung in die Öffentlichkeit getragen. Als sicher gilt lediglich, dass es sich um einen V4-Antrieb handelt, dessen Grobkonzept noch unter der Leitung des deutschen Rennsport-Ingenieurs Kurt Trieb erstellt wurde. Der renommierte Motorenentwickler war bei der Premiere des neuen Triebwerks nicht vor Ort und wird auch den ersten Einsatz auf der Strecke nicht erleben: Seit 1. August ist Trieb für die Honda Racing Corporation in Japan aktiv.

Hintergrund der Neuentwicklung ist das durchaus revolutionäre Regelwerk mit Beginn der Rennsaison 2027. Neben dem Verbot des Ride Height Device und dem Beschnitt der Aero-Pakete ist die Hubraumreduzierung auf nur noch 850 ccm die wesentlichste Veränderung. Wichtig: Auch der neuen KTM-MotoGP-Antrieb muss mit 100 Prozent non-fossilem Brennstoff betrieben werden.