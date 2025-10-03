Pechvogel Jorge Martin fällt auch für Australien aus

Nach seinem im Motegi-Sprint erlittenen Schlüsselbeinbruch ist unklar, wann Jorge Martin wieder auf seine Aprilia RS-GP steigen wird. Fest steht, dass er auch beim MotoGP-Event auf Phillip Island nicht dabei sein wird.

Im MotoGP-Sprint in Motegi brach sich Aprilia-Pilot Jorge Martin bei einem spektakulären Crash direkt nach dem Start, bei dem er auch Teamkollege Marco Bezzecchi mit ins Verderben riss, das rechte Schlüsselbein. Der Weltmeister von 2024 musste danach die Heimreise nach Spanien antreten. Am 30. September hat Martin die Schlüsselbeinfraktur bei Dr. Xavier Mir in Barcelona operieren lassen.

Die Operation verlief erfolgreich, an einen Start beim Indonesien-GP war jedoch nicht zu denken. Mittlerweile steht fest, dass Martin auch beim Australien-GP, der vom 17. bis 19. Oktober auf Phillip Island stattfindet, nicht dabei sein wird.

«Es ist definitiv eine schwere Verletzung. Die Operation verlief sehr gut. Jetzt besprechen wir mit dem Arzt den Genesungsplan und wann er wieder auf die Rennstrecke zurückkehren kann», erklärte Paolo Bonora, Teammanager von Aprilia Racing. «Ich kann definitiv bestätigen, dass er in Phillip Island leider nicht dabei sein wird. Wie es weitergeht, wissen wir noch nicht. Wir müssen die medizinische Untersuchung abwarten, um seine körperliche Verfassung Tag für Tag zu beurteilen. Es handelt sich nicht um einen normalen Schlüsselbeinbruch. Es gab zwei Stellen [an denen es gebrochen war]. Wir müssen abwarten. Eine herzliche Umarmung an Jorge, und ich möchte ihm sagen, dass das gesamte Team in diesem besonderen Moment an seiner Seite steht.»

MotoGP-Chefarzt Angel Charte sagte zur Verletzung von Jorge Martin und zur Operation: «Es handelte sich um einen komplexen Eingriff, da die Fraktur drei Fragmente aufwies, die erfolgreich mit Schrauben und einer Stützplatte zur Verhinderung einer Verschiebung fixiert wurden. Die Genesungszeit ist noch ungewiss; wir können kein genaues Datum für seine Rückkehr nennen, aber die Rehabilitation wird so schnell wie möglich beginnen.»

In Indonesien stehen an diesem Wochenende nur zwei Aprilia in der Startaufstellung, da im Trackhouse-Team Ai Ogura verletzungsbedingt fehlt. Im MotoGP-Zeittraining am Freitag zeigten die beiden RS-GP-Piloten Marco Bezzecchi und Raul Fernandez mit den Rängen 1 bzw. 5 starke Leistungen.

Ob Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori in Australien für Martin einspringen wird, steht noch nicht fest, gilt aber als wahrscheinlich. Gut stehen auch die Chancen, dass Ai Ogura auf Phillip Island wieder dabei sein wird.