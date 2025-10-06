Jorge Martin (Aprilia): Rehabilitation in Österreich

Nach seinem im Motegi-Sprint erlittenen Schlüsselbeinbruch arbeitet MotoGP-Ass Jorge Martin mit Hochdruck an seiner Genesung. Die nächsten Tage wird er im «Red Bull Athlete Performance Center» in Salzburg verbringen.

Im MotoGP-Sprint in Motegi brach sich Aprilia-Pilot Jorge Martin bei einem spektakulären Crash direkt nach dem Start das rechte Schlüsselbein. Der Weltmeister von 2024 wurde dann am 30. September bei Dr. Xavier Mir in Barcelona operiert.

Die Operation verlief erfolgreich, an einen Start beim Indonesien-GP war jedoch nicht zu denken. Seit dem letzten Wochenende steht fest, dass Martin auch beim Australien-GP, der vom 17. bis 19. Oktober auf Phillip Island stattfindet, nicht dabei sein wird.

«Es handelt sich nicht um einen normalen Schlüsselbeinbruch. Es gab zwei Stellen [an denen es gebrochen war]. Wir müssen abwarten», erklärte Paolo Bonora, Teammanager von Aprilia Racing. Die Fraktur wurde mit Schrauben und einer Stützplatte zur Verhinderung einer Verschiebung fixiert. Ein genaues Datum für die Rückkehr von Martin konnte nicht genannt werden.

Klar ist, dass Martin mit der Rehabilitation begonnen hat. Einen Teil davon wird der Spanier im Red Bull Athlete Performance Center in Salzburg (Österreich) absolvieren – das gab sein Team am 6. Oktober bekannt. Als Red-Bull-Athlet wird Martin die nächsten Tage im Leistungsdiagnostik- und Trainingszentrum seines Sponsors in Thalgau verbringen. Dort findet er ideale Bedingungen und die perfekte sportmedizinische Betreuung für seine Rehabilitation vor.

Aprilia erlebte in Indonesien eine Berg- und Talfahrt. Mit nur zwei Fahrern – Marco Bezzecchi und Raul Fernandez – in der Startaufstellung, war der italienische Hersteller stark dezimiert, denn auch Ai Ogura war verletzungsbedingt nicht dabei. Werksfahrer Bezzecchi konnte das Sprintrennen gewinnen, im Grand Prix am Sonntag krachte er in der ersten Runde mit Weltmeister Marc Marquez (Ducati) zusammen. Fernandez erlebte mit den Rängen 3 und 6 ein starkes Wochenende.