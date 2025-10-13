Jorge Martin (Aprilia): Intensivprogramm in Salzburg

Im MotoGP-Sprint in Motegi brach sich Jorge Martin bei einem Crash nach dem Start das rechte Schlüsselbein. In der letzten Woche trainierte der Aprilia-Pilot im «Red Bull Athlete Performance Center» in Österreich.

Das Sprintrennen in Japan war für Aprilia-Pilot Jorge Martin nach wenigen Metern zu Ende. Direkt nach dem Start bremste er vor der ersten Kurve zu spät, verlor die Kontrolle über seine RS-GP und riss auch Teamkollege Marco Bezzecchi mit ins Verderben.

Während Bezzecchi mit einer Prellung im rechten Bein davonkam, hat sich Martin beim selbstverschuldeten Crash einen komplizierten Bruch im rechten Schlüsselbein zugezogen – der Knochen ist an zwei Stellen gebrochen. Die Fraktur wurde mit Schrauben und einer Stützplatte zur Verhinderung einer Verschiebung fixiert.

Beim Indonesien-GP konnte der MotoGP-Weltmeister von 2024 nicht antreten, auch beim Großen Preis von Australien, der vom 17. bis 19. Oktober auf Phillip Island stattfindet, wird er nicht dabei sein.

Letzte Woche war Red-Bull-Athlet Martin im «Red Bull Athlete Performance Center» in Salzburg (Österreich), um ein intensives Training zu absolvieren. Dort fand er ideale Bedingungen und die perfekte sportmedizinische Betreuung für seine Rehabilitation vor.

Daneben stand beim Spanier ein umfangreiches Sightseeing-Programm an. So sah er sich ein Heimspiel der Eishockey Mannschaft EC Red Bull Salzburg an. Zudem besuchte Martin den Hangar-7, und bei einem Hubschrauberrundflug konnte er die Aussicht auf die Umgebung rund um Salzburg genießen. «Eine intensive Woche geht zu Ende», schrieb Jorge Martin auf seinem Instagram-Account.

Jorge Martin wird seine Rehabilitation in seiner spanischen Heimat fortsetzen. Ein genaues Datum für seine Rückkehr konnte bislang nicht genannt werden.