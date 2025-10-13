Bagnaia, Bezzecchi und Bastianini beim Sport-Festival

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Johannes Orasche
Weiter hoch im Kurs bei den Fans: Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia
© Gold & Goose

Mit Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi und Enea Bastianini absolvierten am freien Rennwochenende vor Phillip Island gleich drei MotoGP-Asse Italiens einen glanzvollen Auftritt beim Sportfestival in Trient.
Die Saison in der MotoGP-WM geht am kommenden Wochenende auf Phillip Island in Australien in die Schlussphase des Jahres 2025. Bevor sich die Athleten der Motorrad-WM diese Woche auf die lange Reise nach Downunder machen, gab es für Ducati-Werksfahrer Francesco Bagnaia sowie die Landsmänner Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) und Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) noch einen emotionalen öffentlichen Auftritt vor den Fans in ihrer Heimat. 

Anlass war das jährliche «Festival dello Sport di Trento» im Zentrum der Provinzhauptstadt Trient in Norditalien. Als Partner mit an Bord ist die italienische Sportbibel La Gazzetta dello Sport. Besonders dem zuletzt frustrierten Bagnaia tat der Abstecher nach Norditalien vor eigenen Fans gut. Marco Bezzecchi absolvierte seinen Heimauftritt vor begeistertem Publikum gemeinsam mit Aprilia-Rennboss Massimo Rivola.

Aus der Zweirad-Fraktion war neben den aktuellen MotoGP-Assen auch der ehemalige 500er-Weltmeister Kevin Schwantz nach Italien gereist. Auch Fantic-Moto2-Teammanager Roberto Locatelli und GP-Urgestein Marco Melandri waren vor Ort – Melandri hatte einen Auftritt für den Werkzeughersteller Beta.

Aus der Rennsportfraktion hatten auch zahlreiche Vierrad-Prominente umjubelte Auftritte in Trient. Zu sehen waren für die Besucher unter anderem Mika Hakkinen und Jacques Villeneuve sowie Altmeister Mario Andretti. Auch Gabriel Bortoleto, Antonio Giovinazzi und Audi-Dirigent Mattia Binotto waren unter den Gästen. Aus der Fußballer-Ecke waren diesmal unter anderem Schwedens Stürmer-Ikone Zlatan Ibrahimovic und Italiens Mario Balotelli mit dabei.   

Von Donnerstag bis Sonntag gab es zahlreiche kurzweilige Events in den verschiedenen Sportarten, die auch vor Ort gezeigt wurden – wie Basketball, Klettern oder Kleinfeldfußball. Besucher können sich dabei auch selbst in den verschiedenen Disziplinen versuchen. Zudem wurde auch schon für die anstehenden Olympischen Winterspiele in und um Mailand die Werbetrommel gerührt, wo im Februar 2026 zahlreiche Bewerbe auch in der Region stattfinden. 

