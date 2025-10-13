KTM bestätigt: Pol Espargaro in Australien & Malaysia

Vor dem Australien-GP auf Phillip Island bestätigt Red Bull KTM Factory Racing auch offiziell den Ersatz für KTM-Tech3-Stammpilot Maverick Vinales. Pol Espargaro vertritt seinen Landsmann bei den nächsten MotoGP-Events.

Red Bull-KTM-Tech3-Athlet Maverick Vinales wurde von Team und Hersteller noch während des Indonesien-GP aus dem Verkehr gezogen. Bereits am Freitag hatte Maverick im Team über Probleme mit der Schulter geklagt. Als er am Samstagmorgen in der Red-Bull-Hospitality nach seinem Befinden gefragt wurde, winkte er kopfschüttelnd ab.

Um sicherzustellen, dass der erst zur Saison 2025 zu KTM gewechselte Vinales in Bestform auf die RC16 zurückkehrt und sich ohne Zeitdruck von seiner Schulterverletzung erholt, setzt «Top Gun» Vinales mindestens die nächsten beiden MotoGP-Events aus.

Was als sicher galt, wurde nun auch seitens KTM offiziell bestätigt. Test- und Rennass Pol Espargaro wird sowohl auf Phillip Island als auch in Sepang wieder in der Tech3-Box arbeiten. Aki Ajo, Teammanager der Werksmannschaft: «Vielen Dank an Pol, dass er für Maverick einspringt, insbesondere für die zwei Rennen in Übersee. Mavericks Genesung verlief gut, aber aufgrund der Tatsache, dass wir in so kurzer Zeit mehrere Grand Prix hatten, stieß er an seine Grenzen. Es ist ganz normal, dass er nach den großen Anstrengungen der letzten Rennen mehr Zeit braucht, um sich vom Motorrad fernzuhalten. Wir hoffen, dass er so bald wie möglich zurückkehren kann, wenn er sich wieder so fit fühlt, dass er wie in der ersten Saisonhälfte antreten kann. In der Zwischenzeit könnten wir uns keinen besseren Fahrer und Charakter als Pol wünschen, um Maverick zu ersetzen und mit uns an den Start zu gehen.»

Bei Pol Espargaro rannte KTM wenig überraschend offene Türen ein. Denn nach seinen brillanten Ergebnissen als Ersatz für Vinales – in Brünn und am Balaton in Ungarn stürmte die Nummer 44 jeweils in die Top-10 – hatte sich der ehrgeizige Espargaro weitere Renneinsätze gewünscht.

«Wie ich bereits bei meinen früheren Grand-Prix-Teilnahmen gesagt habe, gefällt es mir nicht besonders, einzuspringen, weil ein Teamkollege verletzt ist. Deshalb möchte ich zunächst einmal sagen, dass ich hoffe, dass diese Pause ihm hilft, sich schneller zu erholen, und dass er so bald wie möglich zurückkommen kann, denn wir brauchen ihn bei KTM. Ich kehre zu meiner Tech3-Familie zurück und habe wie schon in Brünn und Balaton Park das Ziel, das Projekt so gut wie möglich zu unterstützen. Phillip Island ist eine Strecke, die ich sehr mag, auch wenn ich dort schon lange nicht mehr gefahren bin. Wie immer werde ich mein Bestes geben, um ein produktives Wochenende für alle zu gestalten», so der jüngere Bruder von Honda-Testfahrer Aleix Espargaro nach der Nominierung für die beiden MotoGP-Events.