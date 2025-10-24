Wo der MotoGP-Sprint in Malaysia live zu sehen ist

Am Samstag um 9 Uhr (MESZ) findet auf dem Sepang International Circuit der MotoGP-Sprint statt. SPEEDWEEK.com bietet eine Übersicht, wo das Rennen und die Trainingssessions aller Klassen live zu sehen sind.

Die Übertragungsrechte der Motorrad-Weltmeisterschaft mit den Serien MotoGP, Moto2, Moto3 und MotoE im deutschsprachigen Raum sind ein Flickenteppich. Für alle drei Länder, also Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH), überträgt neben der offiziellen Website motogp.com nur Sky Sport das Komplettpaket aller 22 Rennwochenenden. Beide Angebote sind kostenpflichtig.

Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1.

Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden auch 2025 wieder auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.

Der Große Preis von Malaysia in Sepang an diesem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden. DF1 zeigt am Samstag ab 4.50 Uhr das MotoGP-Qualifying. Ab 6.45 überträgt der Sender die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2, sowie den MotoGP-Sprint live. Am Sonntag werden ab 4.20 Uhr die Rennen aller Klassen live gezeigt.

In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Samstag wird auf ServusTV ab 4.40 Uhr das MotoGP-Qualifying live übertragen. Ab 6.35 Uhr zeigt der Sender die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie den MotoGP-Sprint, der um 9 Uhr gestartet wird. Um 10.40 Uhr wird eine Aufzeichnung des MotoGP-Qualifyings und des Sprintrennens gezeigt. Am Sonntag überträgt ServusTV ab 5 Uhr die Rennen der Moto3-, Moto2- und MotoGP-Klasse live. Schon um 3 Uhr steigt der Sender mit einem Vorbericht zu den Rennen ein. Ab 10.50 Uhr werden von allen Rennen Wiederholungen gezeigt. Bereits seit Freitag ist ServusTV On auf Sendung.

Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). SRF zwei überträgt am Samstag ab 8.50 Uhr den MotoGP-Sprint live. Am Sonntag zeigt der Sender um 20 Uhr eine Teilaufzeichnung des MotoGP-Rennens. Im Stream und in der SRF-Sport-App werden sowohl der MotoGP-Sprint am Samstag als auch die Rennen der Klassen Moto3 und MotoGP am Sonntag live übertragen.

RSI überträgt auf LA2 am Samstag ab 5 Uhr das MotoGP-Qualifying live. Ab 6.40 Uhr werden die Qualifyings der Kategorien Moto3 und Moto2 sowie das Sprintrennen der Königsklasse live gezeigt. Ab 14.10 Uhr zeigt der Sender Wiederholungen des Moto2-Qualifyings und des MotoGP-Sprints. Am Sonntag überträgt LA2 ab 4.55 Uhr die Rennen aller drei Klassen live. Ab 14.05 Uhr wird jeweils eine Aufzeichnung des Moto3- und des Moto2-Rennens gezeigt. Um 20.05 Uhr folgt eine Wiederholung des MotoGP-Rennens. Ab 3.30 Uhr folgen nochmals Aufzeichnungen der Rennen der Klassen Moto2 und MotoGP.

RTS2 zeigt am Samstag ab 8.55 den MotoGP-Sprint live. Um 22.35 Uhr folgt eine Aufzeichnung des Sprintrennens. Am Sonntag überträgt der Sender ab 7.50 Uhr das MotoGP-Rennen live. Um 9 Uhr folgt eine Wiederholung des Moto3-Rennens und um 20.10 Uhr eine Aufzeichnung des MotoGP-Rennens.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.

Zeitplan für den Großen Preis von Malaysia 2025 (MESZ/MEZ):

Samstag, 25. Oktober:

02.40 – 03.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

03.25 – 03.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

04.10 – 04.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

04.50 – 05.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

05.15 – 05.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

06.45 – 07.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

07.10 – 07.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

07.40 – 07.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

08.05 – 08.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeit:

09.00 Uhr: MotoGP-Sprint (10 Runden)

Sonntag, 26. Oktober:

03.40 – 03.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

05.00 Uhr: Moto3-Rennen (15 Runden)

06.15 Uhr: Moto2-Rennen (17 Runden)

08.00 Uhr: MotoGP-Rennen (20 Runden)