Ab 5 Uhr: Die Rennen der MotoGP-WM in Malaysia

SPEEDWEEK.com gibt eine Übersicht, wann und wo die Rennen aller Klassen live gezeigt werden

Am Sonntag finden in Sepang die Grands Prix der Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP statt. Achtung Zeitumstellung! In der Nacht auf Sonntag werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt.

Die Übertragungsrechte der Motorrad-Weltmeisterschaft mit den Serien MotoGP, Moto2, Moto3 und MotoE im deutschsprachigen Raum sind ein Flickenteppich. Für alle drei Länder, also Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH), überträgt neben der offiziellen Website motogp.com nur Sky Sport das Komplettpaket aller 22 Rennwochenenden. Beide Angebote sind kostenpflichtig.

Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1.

Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden auch 2025 wieder auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.

Der Große Preis von Malaysia in Sepang an diesem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden. DF1 zeigt am Sonntag ab 4.20 Uhr die Rennen aller Klassen live.

In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Sonntag überträgt ServusTV ab 5 Uhr die Rennen der Moto3-, Moto2- und MotoGP-Klasse live. Schon um 3 Uhr steigt der Sender mit einem Vorbericht zu den Rennen ein. Ab 10.50 Uhr werden von allen Rennen Wiederholungen gezeigt. Bereits seit Freitag ist ServusTV On auf Sendung.

Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). SRF zwei zeigt am Sonntag um 20 Uhr eine Teilaufzeichnung des MotoGP-Rennens. Im Stream und in der SRF-Sport-App werden die Rennen der Klassen Moto3 und MotoGP am Sonntag live übertragen.

RSI überträgt auf LA2 am Sonntag ab 4.55 Uhr die Rennen aller drei Klassen live. Ab 14.05 Uhr wird jeweils eine Aufzeichnung des Moto3- und des Moto2-Rennens gezeigt. Um 20.05 Uhr folgt eine Wiederholung des MotoGP-Rennens. Ab 3.30 Uhr folgen nochmals Aufzeichnungen der Rennen der Klassen Moto2 und MotoGP.

RTS2 zeigt am Sonntag ab 7.50 Uhr das MotoGP-Rennen live. Um 9 Uhr folgt eine Wiederholung des Moto3-Rennens und um 20.10 Uhr eine Aufzeichnung des MotoGP-Rennens.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.

Zeitplan für den Großen Preis von Malaysia 2025 (MEZ):

Sonntag, 26. Oktober:

03.40 – 03.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

05.00 Uhr: Moto3-Rennen (15 Runden)

06.15 Uhr: Moto2-Rennen (17 Runden)

08.00 Uhr: MotoGP-Rennen (20 Runden)