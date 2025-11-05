Nico Bulegas MotoGP-Debüt: Nur 3 Stunden Vorbereitung

Superbike-Vizeweltmeister Nicolo Bulega wird in Portimao am kommenden Wochenende ins kalte Wasser geschmissen. Er hatte kaum Zeit, um sich an die MotoGP-Ducati zu gewöhnen.

Am Nachmittag des 30. Oktober testete der zweifache Superbike-Vizeweltmeister Nicolo Bulega auf dem Circuito de Jerez das erste Mal die MotoGP-Ducati. Obwohl er nur drei Stunden und 35 Runden Zeit hatte, sich an das Motorrad mit den für ihn neuen Fahrhilfen wie das höhenverstellbare Fahrwerk zu gewöhnen und auch die Michelin-Reifen und Carbon-Bremsen nicht kannte, schlug er sich beachtlich: In seiner schnellsten Runde war er mit 1:38,0 min um 0,2 sec besser als der starke KTM-Testfahrer Pol Espargaro. Ducati-Cheftester Michele Pirro, der in Australien und Malaysia als Ersatz für den verletzten Weltmeister Marc Marquez einsprang, kam lediglich auf 1:39,6 min.

Trotz der sehr kurzen Vorbereitungszeit fühlt sich Bulega gewappnet, um bei den beiden finalen Saisonveranstaltungen in Portimao und Valencia Marc Marquez zu vertreten, dessen Saison nach dem Abschuss durch Marco Bezzecchi (Aprilia) in Indonesien vorzeitig beendet ist.

«Ich bin glücklich und gleichzeitig ein wenig nervös wegen dieses Debüts», meinte der Supersport-Champion von 2023, der in Portimao seinen 100. Grand Prix bestreiten wird. «Ich möchte den Moment genießen, aber auch mit dem gesamten Team gute Arbeit leisten. Ich habe keine Erwartungen hinsichtlich der Ergebnisse; ich möchte zunächst einmal Vertrauen in die Desmosedici GP gewinnen. Wir sollten auch bedenken, dass wir auf einer einzigartigen und sehr anspruchsvollen Strecke fahren. Das MotoGP-Debüt ist der Traum jedes Kindes, das Rennfahrer werden möchte. Dass ich die letzten beiden Rennen der Saison 2025 auf dem Motorrad des Weltmeisters fahren darf, macht es noch spannender.»

Bulega wird 2026 in das MotoGP-Testprogramm und die Entwicklung des 850er-Bikes für 2027 eingebunden. «Die Möglichkeit, in den letzten beiden Grands Prix zu fahren, ist der beste Weg, um in dieser neuen Rolle als Testfahrer zu beginnen», meint Gigi Dall’Igna, General Manager Ducati Corse. «Es wird anspruchsvoll sein, aber ich hoffe, dass er diese Erfahrung genießen kann. Für einen jungen Fahrer ist es eine große Befriedigung, sein Debüt in der höchsten Kategorie unseres Sports zu geben.»