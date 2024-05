Lucy Michel (19) gibt zu: Das war eine Überraschung

Die 19-jährige Lucy Michel hatte während des zweitägigen Tests in Cremona als Sechste einen tadellosen Einstand in der neuen Motorrad-WM für Frauen. Dass sie so weit vorne landet, hatte sie nicht erwartet.

Dass es in der neuen Women’s Circuit Racing World Championship, wie sie im offiziellen Sprachgebrauch von Promoter Dorna heißt, anfänglich große Abstände geben wird, war abzusehen, da die Frauen über sehr unterschiedliche sportliche Hintergründe verfügen.



Während Ana Carrasco als ehemalige Weltmeisterin über jahrelange Erfahrung in den Klassen Supersport 300 und Moto3 verfügt, kommen andere aus nationalen Meisterschaften – oder sogar Cups.

© Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 © Dorna Cremona-Test 2024 Zurück Weiter

Die 19-jährige Lucy Michel aus der Gemeinde Elterlein in Sachsen kann auf vier Jahre IDM Supersport 300 zurückblicken, der Umstieg auf die zirka 70 PS starke Yamaha R7 war für sie ein großer Schritt, wie sie SPEEDWEEK.com vor dem offiziellen ersten Test der Motorrad-Frauen-WM in Cremona geschildert hat.

Platz 6 unter 23 Teilnehmerinnen in der kombinierten Zeitenliste zeigt: Lucy hat den Umstieg tadellos bewältigt.



«Der Test war gut, besser als erwartet», erzählte die 19-Jährige, die nur 150 cm groß und 47 Kilogramm leicht ist. «Wir haben viel gelernt, viel probiert.»

Den Donnerstag beendete Michel als Zweite hinter Carrasco, am Freitag bei hervorragenden Bedingungen büßte sie auf die spanische Favoritin 2 sec ein. «Platz 2 über den ganzen Tag war eine Überraschung, auch dass wir generell recht weit vorne sind», grinste Lucy. «Am Anfang tat ich mich schwer auf der Yamaha, weil ich so klein bin und auf dem Bike nicht so gut hin und her konnte. Aber umso mehr ich fuhr, umso besser wurde es, und umso mehr Gefühl bekam ich. Es macht Spaß, mit der R7 zu fahren.»

Beim WM-Auftakt in Misano Mitte Juni will Michel an diese Leistungen anknüpfen – oder wie sie es nannte, «mich in den vorderen Reihen einfahren».

© Instagram Emily Bondi © Andrea Sibaya © Instagram Tayla Relph © Instagram Ran Yochay © Instagram Mallory Dobbs © Instagram Sarah Varon © Instagram Lucy Michel © Instagram Adela Ourednickova © Instagram Nicole van Aswegen © Instagram Ana Carrasco © Instagram Ornella Ongaro © Instagram Mia Rusthen © Facebook Chun Mei Liu © lissywhitmoreracing Alyssia Whitmore © Instagram Lena Kemmer © Instagram Beatriz Neila © Instagram Luna Hirano © Facebook Francisca Ruiz © Team 511 Jessica Howden © Yamaha Iryna Nadieieva © 64_Sara Sanchez_Team 511.jpg:Team 511 Sara Sanchez © Instagram Astrid Madrigal © Instagram Roberta Ponziani © Instagram Isis Carreno Zurück Weiter

Kombinierte Zeiten Cremona-Test (16./17. Mai):

1. Ana Carrasco (E), 1:41,446 min

2. Roberta Ponziani (I), 1:42,121

3. Sara Sanchez Tamayo (E), 1:42,620

4. Beatriz Neila (F), 1:43,124

5. Adela Ourednickova (CZ), 1:43,261

6. Lucy Michel (D), 1:43,446

7. Jessica Howden (ZA), 1:43,497

8. Tayla Relph (AUS), 1:43,571

9. Mallory Dobbs (USA), 1:43,881

10. Isis Carreno Avila (CHI), 1:43,928

11. Francisca Ruiz Vidal (E), 1:44,147

12. Nicole Van Aswegen (ZA), 1:44,213

13. Ram Yochay (IL), 1:44,379

14. Ornella Ongaro (I), 1:44,815

15. Chun Mei Liu (RC), 1:44,836

16. Astrid Madrigal (MEX), 1:44,986

17. Lena Kemmer (A), 1:45,443

18. Luna Hirano (J), 1:45,624

19. Irina Nadieieva (UA), 1:45,860

20. Andrea Sibaja Moreno (E), 1:47,192

21. Alyssia Whitmore (GB), 1:47,258

22. Mia Stenseth Rusthen (N), 1:47,337