Motocross-WM MX2

GasGas: MX2-Junioren glänzen in Valkenswaard

Die beiden deutschen GasGas-MX2-Junioren Jeremy Sydow und Simon Längenfelder zeigte im zweiten Rennen von Valkenswaard ihr Talent.

Der MX2-Renntag in Valkenswaard begann für die beiden deutschen GasGas-Junioren Jeremy Sydow und Simon Längenfelder alles andere als optimal. Der erst 15 Jahre alte Längenfelder kam nach zwei heftigen Ausrutschern als 21. an. Sydow (19) holte bei extremen Bedingungen immerhin Rang 14.

Der zweite Lauf begann auf dem Euro-Circuit mit einem Paukenschlag. Sydow und Längenfelder gingen auf den Plätzen 4 und 5 in die erste Runde. Längenfelder baute zwar einen Ausrutscher ein, durch welchen er Platz 4 an Sydow verlor. Doch der Bayer kämpfte sich wieder an Sydow heran. Damit war aber noch lange nicht genug. Nach dem Aus von F&H-Kawasaki-Mann Mathys Boisrame waren die beiden Deutschen plötzlich wieder auf den Plätzen 3 und 4.

Acht Minuten vor Schluss konnte Längenfelder sogar seinen um vier Jahre älteren Teamkollegen Sydow knacken, war plötzlich sensationell Dritter. Der Schüler und ADAC-Schützling aus Regnitzlosau hielt auch dem Druck des aufkommenden Franzosen Maxime Renaux (Yamaha) bis zwei Runden vor Schluss stand. Im Finish büßte Längenfelder dann doch noch zwei Positionen gegen Renaux und Yamaha-Werksfahrer Ben Watson ein, kam aber als toller Fünfter an.

«‚From Zero to Hero‘ könnte man sagen», strahlte der MX2-Rookie Längenfelder nach dem Rennen. «Das erste Rennen war furchtbar. Ich hatte zwei heftige Stürze. Im zweiten Lauf konnte ich mit Platz 5 alles umdrehen. Es läuft Schritt für Schritt besser.»

Jeremy Sydow, der sich in der Vorbereitung Anfang Februar einen Schlüsselbeinbruch zugezogen hatte, kam in Durchgang 2 auch noch als starker Achter an und war somit auch Achter in der GP-Tageswertung. Der Chemnitzer hat in allen bisherigen Rennen Punkte eingefahren, war nie schlechter als 14.