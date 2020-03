Motocross-WM MX2

Valkenswaard: Jago Geerts (Yamaha) gewinnt Moto 1

Der belgische MX2-WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) musste sich nach mäßigem Start erst an die Spitze vorarbeiten und fing am Ende noch Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle ab.

Zweiter Lauf der Motocross-WM, Großer Preis der Niederlande: Wie vom Wetterbericht vorhergesagt, regnet es in Valkenswaard und erschwert die Bedingungen für alle Beteiligten. Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle gewann den 'holeshot'. WM-Leader Jago Geerts startete weniger gut und musste sich im Rennen nach vorne arbeiten und konnte Leader Vialle kurz vor Ablauf der Renndistanz noch abfangen.

Der Österreicher René Hofer lieferte erneut auf P4 eine solide Leistung ab.

Jeremy Sydow (GasGas) erreichte das Ziel auf P14. Sein Teamkollege Simon Längenfelder stürzte und verpasste die Punkteränge auf P21 knapp.

Alle Einzelheiten vom ersten MX2-Lauf in Valkenswaard erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Tom Vialle gewinnt den Start vor Jed Beaton, Maxime Renaux und Ben Watson. Jeremy Sydow rangiert auf P14, Simon Längenfelder auf P32.



Noch 28 Min:

Boisramé beendet das Rennen an der Box.



Noch 25 Min:

Jago Geerts arbeitet sich nach mäßigem Start (ca. P10) nach vorne. Er quetscht sich an Jed Beaton vorbei auf P3.



Noch 20 Min:

Vialle führt mit 6 Sekunden Vorsprung vor Renaux, Geerts, Hofer, Mewse, Watson, Beaton, van de Moosdijk, Haarup und Vaessen.



Noch 18 Min:

WM Leader Jago Geerts quetscht sich an Maxime Renaux vorbei auf P2.



Noch 17 Min:

Geerts nimmt die Verfolgung von Leader Vialle auf. Sein Rückstand beträgt 4,6 Sekunden. Längenfelder ist auf P26 vorgefahren.



Noch 14 Min:

Thomas Kjer-Olsen rangiert auf P18.



Noch 12 Min:

Geerts kann seinen Rückstand auf Leader Vialle auf 3,5 Sekunden verkürzen.



Noch 9 Min:

Geerts hat seinen Rückstand auf 2,7 Sekunden verkürzt.



Noch 8 Min:

Haarup stürzt auf P9 liegend.



Noch 6 Min:

Geerts hat Vialle bereits in Sichtweite, sein Rückstand beträgt nur noch 1,8 Sekunden.



Noch 4 Min:

Geerts hat Leader Vialle in Schlagdistanz.



Noch 2 Min:

Vialle kann kontern und sich wieder ein wenig absetzen. Doch das Rennen ist noch nicht entschieden.



Noch 2 Runden:

Führungswechsel! Geerts wechselt die Spuren von außen nach innen und kann den Schwung auf die Startgerade mitnehmen. Er geht innen an Vialle vorbei in Führung. Sydow rangiert auf P14, Längenfelder auf P21.



Noch 1 Runde:

Längenfelder kommt von den Fußrasten ab und geht spektakulär zu Boden.



Letzte Runde:

Jago Geerts gewinnt den ersten Lauf mit 13,8 Sekunden Vorsprung vor Tom Vialle, Maxime Renaux und René Hofer. Jeremy Sydow erreicht das Ziel auf P14, Simon Längenfelder verpasst die Punkteränge auf P21 knapp.

Ergebnis MX2, Lauf 1:

1. Jago Geerts (BEL), Yamaha

2. Tom Vialle (FRA), KTM

3. Maxime Renaux (FRA), Yamaha

4. René Hofer (AUT), KTM

5. Ben Watson (GBR), Yamaha

6. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

7. Conrad Mewse (GBR), KTM

8. Bas Vaessen (NED), KTM

9. Mikkel Haarup (DEN), Kawasaki

10. Mitchell Harrison (USA), Kawasaki

11. Thomas Kjer-Olsen (DEN), Husqvarna

12. Roan van de Moosdijk (NED), Kawasaki

13. Josh Gilbert (GBR), Husqvarna

14. Jeremy Sydow (GER), GasGas

15. Hardi Roosiorg (EST), KTM

16. Cyril Genot (BEL), Yamaha

17. Nathan Crawford (AUS), Honda

18. Kevin Horgmo (NOR), KTM

19. Alvin Östlund (SWE), Honda

20. Morgan Lesiardo (ITA), Yamaha

21. Simon Längenfelder (GER), GasGas

22. Roland Edelbacher (AUT), Husqvarna

...

35. (DNF) Ruben Fernandez (ESP), Yamaha

...

38. (DNF) Mathys Boisramé (FRA), Kawasaki

DNS: Alberto Forato (ITA), Husqvarna