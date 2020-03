Motocross-WM MX2

Valkenswaard: Tom Vialle (KTM) übernimmt WM-Führung

Mit seinem Sieg im zweiten MX2-Lauf von Valkenswaard gewann Tom Vialle den Grand-Prix der Niederlande und übernahm zugleich die WM-Führung. Jago Geerts (Yamaha) stürzte in der ersten Kurve und stand trotzdem am Podium.

Ein heftiger Crash in der ersten Kurve warf den Sieger des ersten Laufs, Jago Geerts ans Ende des Feldes zurück. «Es war ein heftiger Crash», erinnert sich Geerts. «Mir blieb die Luft weg und ich brauchte eine Zeit, bis ich weiterfahren konnte.» Von der letzten Position aus kämpfte sich der Belgier mit sensationellen Rundenzeiten bis auf Rang 7 nach vorne und erreichte tatsächlich noch das Podium. Noch wichtiger: In der WM-Tabelle ist für den Belgier alles im grünen Bereich. Zwar musste er die WM-Führung an Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle abgeben, aber sein Rückstand beträgt nach 2 absolvierten WM-Läufen nur 5 Punkte.

Tom Vialle (Red Bull KTM) gewann den 'holeshot' und ließ danach nichts mehr anbrennen. Der Franzose kontrollierte das Rennen von der Spitze, gewann den zweiten Lauf und damit den Grand-Prix. Gleichzeitig übernahm Vialle die WM-Führung von Jago Geerts.

Der österreichische KTM-Werksfahrer René Hofer war in die Sturzorgie zu Beginn des zweiten Laufs verwickelt und beschädigte sich den Startmechanismus der Vordergabel. Er musste die Box ansteuern und war danach chancenlos.

Sensationell war die Leistung der beiden deutschen GasGas-Werksfahrer. Sie starteten beide gut ins Rennen. Sowohl Jeremy Sydow als auch Simon Längenfelder rangierten rundenlang auf Platz 3. Am Ende verloren die beiden Deutschen noch Positionen, aber mit den Rängen 5 für Längenfelder und 8 für Sydow konnte das GasGas Junior-Team mehr als zufrieden sein. Längenfelder holte seine ersten WM-Punkte. Sydow rangiert in der WM bereits auf Rang 10, Längenfelder belegt mit 16 Punkten Platz 17.

Alle Einzelheiten vom ersten MX2-Lauf in Valkenswaard erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Tom Vialle gewinnt den 'holeshot', Jago Geerts geht in der ersten Kurve per 'highsider' zu Boden. Mikkel Haarup (Kawasaki) kracht in die am Boden liegende Yamaha von Geerts.



Noch 28 Min:

Tom Vialle führt vor Bas Vaessen, Maxime Renaux und Jeremy Sydow. Simon Längenfelder rangiert auf P8.



Noch 27 Min:

René Hofer rangiert auf P30. Er steuert die Box mit defektem Startmechanismus an der Vordergabel an. Der Sieger von Lauf 1, Jago Geerts (Yamaha), rangiert auf P30.



Noch 24 Min:

Sydow hat Rang 3 erreicht! Längenfelder rangiert auf P5.



Noch 23 Min:

Vialle führt vor Vaessen, Sydow, Boisramé, Längenfelder, Beaton, Watson, Renaux und Mewse. Thomas Kjer-Olsen rangiert auf P12.



Noch 22 Min:

Längenfelder hat P5 erreicht. Geerts rangiert auf P29.



Noch 20 Min:

Längenfelder geht an Sydow vorbei auf Rang 4!



Noch 18 Min:

Simon Längenfelder geht zu Boden, kann aber weiterfahren. Geerts hat P24 erreicht.



Noch 15 Min:

Sydow ist am Hinterrad von Beaton auf P3. Längenfelder rangiert weiterhin auf P5.



Noch 13 Min:

Geerts hat die Punkteränge erreicht. Vialle führt vor Beaton, Sydow, Längenfelder und Renaux.



Noch 9 Min:

Längenfelder geht an Sydow vorbei auf Rang 3!



Noch 7 Min:

Renaux geht an Sydow vorbei auf Rang 4, Sydow fällt auf P5 zurück. Längenfelder rangiert weiterhin auf P3.



Noch 3 Min:

Geerts hat P11 erreicht. Vialle führt vor Beaton und Längenfelder. Ben Watson hat Sydow überholt. Sydow rangiert damit auf P6. Geerts brennt mit 2:10 die mit Abstand schnellsten Rundenzeiten in den Sand.



Noch 2 Runden:

Geerts hat P9 erreicht! Längenfelder rangiert weiterhin auf P3.



Letzte Runde:

Tom Vialle gewinnt den zweiten Lauf und damit den Großen Preis der Niederlande. Geerts verdrängt ohne Schutzbrille in der letzten Runde noch Jeremy Sydow von Rang 7.

Ergebnis MX2, Lauf 2:

1. Tom Vialle (FRA), KTM

2. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

3. Maxime Renaux (FRA), Yamaha

4. Ben Watson (GBR), Yamaha

5. Simon Längenfelder (GER), GasGas

6. Thomas Kjer-Olsen (DEN), Husqvarna

7. Jago Geerts (BEL), Yamaha

8. Jeremy Sydow (GER), GasGas

9. Conrad Mewse (GBR), KTM

10. Mathys Boisramé (FRA), Kawasaki

11. Nathan Crawford (AUS), Honda

12. Bailey Malkiewicz (AUS), Honda

13. Nathan Renkens (BEL), KTM

14. Alvin Östlund (SWE), Honda

15. Hardi Roosiorg (EST), KTM

16. Roland Edelbacher (AUT), Husqvarna

17. Mitchell Harrison (USA), Kawasaki

18. Kevin Horgmo (NOR), KTM

19. Petr Polak (CZE), Yamaha

20. Jan Pancar (SLO), KTM

...

26. René Hofer (AUT), KTM

...

31. (DNF) Bas Vaessen (NED), KTM

32. (DNF) Mikkel Haarup (DEN), Kawasaki

33. (DNF) Roan van de Moosdijk (NED), Kawasaki

Grand-Prix-Wertung:

1. Tom Vialle (2-1)

2. Maxime Renaux (3-3)

3. Jago Geerts (1-7)

...

8. Jeremy Sydow (14-8)

9. René Hofer (4-26)

10. Simon Längenfelder (21-5)

WM Stand nach WM-Runde 2:

1. Tom Vialle (FRA), KTM, 87

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 82, (-5)

3. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 74, (-13)

4. Maxime Renaux (FRA), Yamaha, 61, (-26)

5. René Hofer (AUT), KTM, 53, (-34)

6. Mikkel Haarup (DEN), Kawasaki, 52, (-35)

7. Thomas Kjer-Olsen (DEN), Husqvarna, 51, (-36)

8. Ben Watson (GBR), Yamaha, 48 (-39)

9. Conrad Mewse (GBR), KTM, 48, (-39)

10. Jeremy Sydow (GER), GasGas, 35, (-52)

...

17. Simon Längenfelder (GER), GasGas, 16, (-71)