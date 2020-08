Rene Hofer (KTM): Starts müssen besser klappen

KTM-MX2-Ass Rene Hofer musste im Rahmen der offenen niederländischen Motocorss-Meisterschaft in Axel nach verhaltenen Starts jeweils mühsam durch das Feld pflügen.

Auch der Österreicher Rene Hofer hat die Rennen am Sonntag in Axel genutzt, um sich auf die kommende Serie an Grand Prix-Events auf der sandigen Piste von Kegums in Lettland vorzubereiten. Der Oberösterreicher kam in Axel, an der belgisch-niederländischen Grenze gelegen, auf die Plätze 4 und 5.

Das Problem waren für den 18-jährigen Red Bull-KTM-Fahrer aber die Starts, die beide Male nicht besonders gut klappten. «Ich habe beide Starts ein wenig verpatzt», gestand der Alberndorfer und fügte an: «Ab er ich habe in den ersten Runden jeweils einige Überholmanöver setzen können. Das hat sehr geholfen.»

Der Zug nach ganz vorne war aber somit in beiden Rennen abgefahren. Hofer musste sich in Lauf 1 mit Platz 5 hinter Sieger Jago Geerts (Yamaha) und dem F&H-Kawasaki-Trio van de Moosdijk, Boisramé und Haarup begnügen. Im zweiten Durchgang kam Hofer dann als Vierter an.

«Es war ein unterhaltsamer Tag und definitiv die beste Vorbereitung auf das kommende Triple-GP-Event in Lettland», weiß Hofer. «Die Strecke war ziemlich ausgefahren, aber vom Layout her nicht ganz so anspruchsvoll. Speziell im zweiten Durchgang habe ich mich stark gefühlt. Daher bin ich definitiv bereit für den Re-Start der MX2-WM am Sonntag, endlich!»

Bei KTM waren nur Hofer und MXGP-Star Jeffrey Herlings in Axel am Start. Hofers französischer MX2-Teamkollege Tom Vialle, sowie die De Carli-Fahrer Tony Cairoli und Jorge Prado absolvieren ein individuelles Programm.