Adam Sterry wechselt zu Hitachi KTM

Erst Mitte Juni wurde Adam Sterry überraschend vom tschechischen Team 'JD Gunnex KTM' entlassen. Der Brite kam nun bei 'Hitachi KTM' unter und wird beim Neustart der WM in Kegums antreten.

Adam Sterry wird nach seiner Entlassung aus dem Team 'JD Gunnex KTM' für den Rest der Saison im Team 'Hitachi KTM fuelled by Milwaukee' antreten.

Geplant ist zunächst ein Start bei den bevorstehenden 3 WM-Läufen in Kegums. Mit seinem neuen Team war ursprünglich nur der Einsatz in der britischen Motocrossmeisterschaft geplant. «Wir waren von den Leistungen von Sterry so überzeugt, dass wir ihm unbedingt auch die Chance geben wollten, in der WM zu starten. Wir haben in kürzester Zeit mit unseren Sponsoren ein Paket geschnürt», erklärt Teammanager Roger Magee.

Sterry, der noch 2019 Teamkollege von Henry Jacobi im Team F&H Kawasaki war, musste wegen der Altersbegrenzung von 23 Jahren in diesem Jahr in die MXGP-WM wechseln. «Nach einem schwierigen Start in die Saison bin ich extrem froh darüber, dass ich im Team 'Hitachi KTM fuelled by Milwaukee' eine neue Teamheimat gefunden habe. Die Mannschaft bringt viel Erfahrung mit, bietet mir ein großartiges Bike und gibt mir außerdem die Möglichkeit, die britischen Meisterschaften zu bestreiten.»