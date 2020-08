Romain Febvre siegt – Pech für Jeffrey Herlings (KTM)

Kawasaki-Neuling Romain Febvre konnte bei der niederländischen Meisterschaft Red Bull-KTM-Ass Jeffrey Herlings hinter sich lassen.

Die zweite Station zur Niederländischen Motocross-Meisterschaft auf der Sandpiste von Axel brachte eine echte Überraschung. Der Franzose Romain Febvre zeigte eine Woche vor dem Re-Start der MXGP-WM eine gute Form. Der Kawa-Neuling gewann das zweite Rennen und sicherte sich somit den Tagessieg vor Top-Favorit und Sandkönig Jeffrey Herlings.

Herlings hatte den ersten Lauf noch mit elf Sekunden Vorsprung auf Febvre locker gewonnen. Im zweiten Rennen kam Herlings nach Problemen jedoch nur als Fünfter ins Ziel. «Jeffrey war leider in einen Startcrash involviert und dann ist als letzter losgefahren», erklärt Red Bull-KTM-Teammanager Dirk Grübel am Sonntagabend gegenüber SPEEDWEEK.com.

Dennoch: Herlings fuhr bei seiner Aufholjagd auch im zweiten Rennen die schnellste Rennrunde und war im Ziel nur noch 0,8 Sekunden hinter Coldenhoff.

Hinter Laufsieger Romain Febvre zeigte der ehemalige Honda-Werksfahrer Brian Bogers (KTM) eine starke Leistung und brachte P2 vor Arminas Jasikonis (Husqvarna) ins Ziel. Das Rennen in Axel war extrem gut besetzt. Insgesamt waren in der 450er-Klasse sechs Werksfahrer am Start.

Auf Rang 3 in der Tageswertung landete GasGas-Speerspitze Glenn Coldenhoff, der in den beiden Rennen zweimal Platz 4 belegen konnte. Der Schweizer Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer sicherte sich im ersten Rennen Platz 3 vor Coldenhoff.