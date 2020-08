René Hofer (KTM): Schulter-OP

Red Bull KTM Werksfahrer René Hofer hat sich bei seinem Crash in Kegums-2 die linke Schulter gebrochen, die zu Hause in Österreich bereits operiert wurde. Der Österreicher musste im Flug vom Bike abspringen.

KTM-Werksfahrer René Hofer stürzte im zweiten MX2-Lauf von Kegums-2 am letzten Mittwoch schwer. Bereits im 'medical center' an der Strecke wurde ein Bruch in der linken Schulter diagnostiziert. Hofer trat unmittelbar die Heimreise nach Österreich an, um den Bruch mit Metallplatten fixieren zu lassen.

Hofer erinnert sich an den Unfall: «Ich bekam einen Schlag vor dem Absprung, musste im Flug vom Motorrad abspringen und bin sehr hart gelandet.»

Dem jungen Österreicher war sofort klar, dass etwas mit seinem Körper nicht stimmte und rief die Rettungskräfte herbei. Im 'medical center' wurde er untersucht und geröntgt. «Nachdem der Bruch festgestellt war, habe ich sofort die Heimreise angetreten. Ich hatte sehr starke Schmerzen und konnte kaum schlafen. Ich bin wirklich froh, dass der Bruch durch die OP nun fixiert ist. Ich möchte mich bei Dr. Lang bedanken, dass er die OP so schnell und gut durchgeführt hat. Die Sache schmerzt doppelt: Zum einen wegen der Verletzung und zum anderen, weil die Saison gerade wieder begonnen hat und mich diese Verletzung wieder weit zurückwirft. Es tut mir für das Team leid, aber ich werde versuchen, so schnelle wie möglich zurückzukommen.»

Ein genauer Zeitraum für seine Rehabilitation wurde noch nicht bekanntgegeben.