TV-Zeitplan Kegums-Grand-Prix

Mit dem 'Großen Preis von Kegums' findet am kommenden Sonntag das 3. Rennen des Dreifach-Events in Lettland statt, der 5. Lauf zur Motocross-WM 2020.

Am Sonntag, den 16.8.2020 findet im lettischen Kegums der 5. Lauf der Motocross-WM statt. Das Rennen ist zugleich das dritte Event der Dreifachveranstaltung. Das erste Rennen konnte GasGas-Werksfahrer Glenn Coldenhoff für sich entscheiden. Am letzten Mittwoch profitierte Antonio Cairoli (Red Bull KTM) von den Fehlern der anderen WM-Protagonisten: WM-Leader Jeffrey Herlings (KTM) stürzte im zweiten Lauf in Führung liegend. Tim Gajser (Honda) stürzte im ersten Lauf und musste das Rennen vorzeitig beenden. Herlings konnte dennoch seinen Vorsprung in der WM auf 28 Punkte ausbauen.

In der MX2-Klasse rückte die Spitze enger zusammen. Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts, der das Mittwochsrennen gewann, hat auf Platz 2 in der Gesamtwertung nur noch 8 Punkte Rückstand zu WM-Leader Tom Vialle (Red Bull KTM) und der deutsche GasGas-Werksfahrer Simon Längenfelder sammelte in den Mittwochsrennen respektable 21 Punkte.

Der Große Preis von Kegums wird über den Livestream von MXGP-TV.com sowie über Eurosport 2 übertragen. Das Livetiming ist wie immer kostenlos.

Zeitplan 5. WM-Lauf in Kegums, Angaben in MESZ

Sonntag, 16.8.2020

Liveübertragung MXGP-TV.com



Trainings:

08:30 - Zeittraining MX2 (20 Min), Starttraining (5 Min)

09:30 - Zeittraining MXGP (20 Min), Starttraining (5 Min)

Wertungsläufe:

11:00 - MX2 Lauf 1 (30 Min + 2 Runden)

12:00 - MXGP Lauf 1 (30 Min + 2 Runden)

14:00 - MX2 Lauf 2 (30 Min + 2 Runden)

15:00 - MXGP Lauf 2 (30 Min + 2 Runden)

Eurosport 2:

11:00 Uhr - MX2 Lauf 1

12:00 Uhr - MXGP Lauf 1

14:00 Uhr - MX2 Lauf 2

18:00 Uhr - MXGP Lauf 2 (Aufzeichnung)