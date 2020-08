Simon Längenfelder (GasGas): Solide in den Top-10

Beim Mittwochsrennen der Motocross-WM in Kegums konnte GasGas-Werksfahrer Simon Längenfelder sein WM-Punktekonto mit stattlichen 21 Punkten aufbessern. Die Basis waren gute Starts.

Der Neustart der Motocross-WM verlief am letzten Wochenende für den deutschen GasGas-Werksfahrer Simon Längenfelder nicht nach Plan. Während er am Sonntag keine WM-Punkte sammeln konnte, nahm er im ersten Mittwochsrennen der Motocross-WM satte 21 Punkte mit nach Hause. Gute Starts waren heute die Basis für zwei solide Rennen. Den Tag beendete der Oberfranke vom Team 'DIGA Procross GasGas Factory Juniors' auf Gesamtrang 9.

«Es war der erste Grand-Prix, der an einem Mittwoch stattgefunden hat. Die Situation war für alle Beteiligten neu. Meine Trainingszeit am Morgen war in Ordnung und ich fühlte mich von Beginn an gut auf dem Motorrad.»

Zur Erinnerung: Beim ersten Rennen haderten einige Teams mit Abstimmungsschwierigkeiten. Beim zweiten Rennen in Kegums binnen einer Woche entspannte sich die Situation. Längenfelder gelang im ersten Lauf ein Blitzstart: «Im ersten Rennen startete ich auf P4 gut, was mir das Leben sehr viel einfacher gemacht hat. Ich bin dann zunächst auf Rang 6 zurückgefallen, wo ich mich über weite Strecken des Rennens behaupten konnte. Am Ende bin ich dann noch auf Rang 9 zurückgefallen, aber ich war trotzdem insgesamt zufrieden mit meiner Leistung.»

Die weiche Oberfläche in Kegums veränderte die Strecke im weiteren Tagesverlauf. «Im zweiten Lauf hatte ich erneut einen guten Start, aber die Strecke war schon sehr zerfahren. Ich bin im zweiten Lauf meinen eigenen Rhythmus gefahren und am Ende auf Rang 12 ins Ziel gekommen. Insgesamt waren es heute zwei gute Rennen für mich. Wir haben Punkte gesammelt und Gesamtrang 9 ist ein gutes Ergebnis für das ganze Team. Wir freuen uns auf den kommenden Sonntag.»

Ergebnis Grand Prix Of Riga:

1. Jago Geerts (1-1)

2. Roan van de Moosdijk (2-2)

3. Mathys Boisramé (3-3)

...

9. Simon Längenfelder (9-12)

WM Stand nach WM-Runde 4:

1. Tom Vialle (FRA), KTM, 170

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 162, (-8)

3. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 123, (-47)

...

17. Simon Längenfelder (GER), GasGas, 37, (-133)

..

19. Jeremy Sydow (GER), GasGas, 35, (-135)