René Hofer (KTM) nach Crash: Schulterbruch

Red Bull KTM Werksfahrer René Hofer hatte in Kegums eine wahre Pechsträhne. Erst wurde er am Sonntag von anderen Fahrern überrollt, dann stürzte er am Mittwoch in beiden Läufen und zog sich einen Schulterbruch zu.

Der österreichische Youngster aus dem Red Bull KTM Werksteam hatte in Kegums einfach nur Pech. Bereits am Sonntag wurde er nach einem Sturz in der ersten Runde von nachfolgenden Fahrern überrollt und musste das Rennen aufgeben. Am heutigen Mittwochsrennen war er schon im ersten Lauf in einen Startcrash verwickelt und musste das Feld von hinten aufrollen. Mit Platz 17 betrieb Hofer dabei allerdings noch Schadensbegrenzung.

Seine Pechsträhne fand im zweiten MX2-Lauf ihren Höhepunkt, als er erneut stürzte und zunächst etwas neben der Rolle mitten auf der Strecke sitzenblieb, während seine KTM erst mehrere Meter von ihm entfernt neben der Strecke zum Liegen kam. Sehr schnell war klar, dass sich der Österreicher eine schwerere Verletzung zugezogen hatte.

Hofer wurde von der Strecke in Kegums in ein örtliches Krankenhaus überführt. Ein erster Check ergab einen Bruch im Schulterbereich. Hofer will sich nun schnellstmöglich nach Österreich begeben, um sich dort genauer untersuchen und ggf. operieren zu lassen.