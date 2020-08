Dylan Walsh ersetzt Lieber bei JM Honda

Nach dem unerwarteten Rücktritt von Julien Lieber suchte JM-Honda Teamchef Jacky Martens einen Ersatzfahrer und fand mit dem 22-jährigen Neuseeländer Dylan Walsh einen Piloten mit Zukunftspotenzial.

Der Neuseeländer Dylan Walsh ersetzt Julien Lieber im Team 'JM Honda Racing' von Jacky Martens. Der 22-Jährige hatte in der MX2-WM und in der EMX250 Achtungserfolge. «Ich freue mich sehr über diese Gelegenheit! Mir ist klar, dass dies ein großer Schritt ist, aber ich bin motiviert, hart mit dem Team zusammenzuarbeiten und mich von Rennen zu Rennen zu verbessern. Ich habe nur ein paar Wochen mit der 450er-Honda verbracht, doch selbst das Serienmotorrad ist ein solides Bike, an das man sich leicht gewöhnen kann.»

JM Honda Teammanager Jacky Martens ergänzt: «Wir freuen uns sehr darauf, Dylan in unserem Team zu haben. Er hat zuvor bewiesen, dass er den Speed hat und lernfähig ist. Einen Fahrer wie Julien Lieber zu ersetzen, der seine dritte MXGP-Saison gefahren ist, ist eine große Herausforderung, aber darum geht es hier nicht. Wir möchten, dass er seine Chance nutzt und weiterhin Fortschritte macht. Dylan fühlte sich beim Testen sofort wohl. Ich bedanke mich bei Matt Smith von 'MSR Redline Motorcycles Honda' und Mark Yates von 'Only Revo' für die Unterstützung.»