Spanien-GP: Tom Vialle (KTM) legt in Moto 1 vor

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann WM-Leader Tom Vialle (Red Bull KTM) den ersten Lauf in Spanien. Am Ende des Rennens musste er sich gegen die Angriffe von Thomas Kjer Olsen durchsetzen.

12. Lauf zur Motocross-WM in Arroyomolinos, Großer Preis von Spanien: WM-Leader Tom Vialle gewann den ersten Lauf bei optimalen äußeren Bedingungen, nachdem er sich gegen die beiden Husqvarna-Werksfahrer Jed Beaton und Thomas Kjer Olsen durchsetzte.

Jago Geerts (Yamaha) stürzte erneut und konnte nicht ins Geschehen an der Spitze eingreifen.

Alle Einzelheiten vom ersten MX2-Lauf in Xanadu erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:

Start:

Tom Vialle gewinnt den Start vor Mathys Boisramé. Der Franzose geht in Führung, stürzt aber in einer Rechtskurve über das Vorderrad. Boisramé muss das Rennen beenden. Mathys Boisramé stürzt ebenfalls in der ersten Runde und fällt ebenfalls aus.



Noch 28 Min:

Fernandez stürzt und fällt zurück. Vialle führt vor Beaton, Olsen, Geerts, Renaux und Rubini.



Noch 25 Min:

Beaton hat Leader Vialle in Schlagdistanz.



Noch 21 Min:

Geerts ist der schnellste Mann auf der Strecke.



Noch 19 Min:

Vialle kann sich wieder etwas vom Druck Beatons befreien.



Noch 16 Min:

Führungswechsel! Beaton geht innen an Vialle vorbei in Führung, doch der WM-Leader kann noch in der selben Runde kontern.



Noch 13 Min:

Geerts stürzt auf P4 liegend und fällt auf P5 zurück.



Noch 8 Min:

Beaton folgt Leader Vialle wie ein Schatten.



Noch 5 Min:

Olsen kann die Lücke zu Beaton auf Rang 2 schließen.



Noch 1 Min:

Olsen nutzt die erste Gelegenheit, um innen an seinem Teamkollegen vorbeizugehen.



Noch 2 Runden:

Olsen legt nach und schließt die Lücke zu Leader Vialle.



Letzte Runde:

Olsen greift noch einmal an, nimmt einen für die 250er-Maschinen kritischen Sprung dreifach, aber zum Überholen reicht es nicht mehr. Vialle siegt mit 1,3 Sekunden vor Olsen und Beaton.

Ergebnis Arroyomolinos, MX2, Lauf 1:

1. Tom Vialle (FRA), KTM

2. Thomas Kjer Olsen (DEN), Husqvarna

3. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

4. Conrad Mewse (GBR), KTM

5. Jago Geerts (BEL), Yamaha

6. Maxime Renaux (FRA), Yamaha

7. Stephen Rubini (FRA), Honda

8. Roan van de Moosdijk (NED), Kawasaki

9. Ben Watson (GBR), Yamaha

10. Alberto Forato (ITA), Husqvarna

11. Isak Gifting (SWE), GasGas

12. Richard Sikyna (SVK), KTM

13. Morgan Lesiardo (ITA), KTM

14. Ashton Dickinson (GBR), KTM

15. Bas Vaessen (NED), KTM

16. Kevin Horgmo (NOR), KTM

17. Nathan Renkens (BEL), KTM

18. Alvin Östlund (SWE), Honda

19. Michael Sandner (AUT), GasGas

...

24: (DNF): Mathys Boisramé (FRA), Kawasaki

25. (DNF): . Ruben Fernandez (ESP), Yamaha

DNS: Mikkel Haarup (DEN), Kawasaki

DNS: Simon Längenfelder (GER), GasGas

DNS: Jeremy Sydow (GER), GasGas

DNS: René Hofer (AUT), KTM