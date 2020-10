Motocross-WM 2020: Finale mit Zuschauern

Die Veranstalter der Motocross-WM planen bereits für den Showdown, der auf der Piste von Arco di Trento über die Bühne gehen soll.

Die Motocross-WM steuert in der etwas verkürzten, aber dafür umso intensiveren Coronasaison auf die finale Phase zu. In der Nähe von Madrid findet auf der neuen Anlage in Xanadu am kommenden Wochenende eine Premiere statt. Danach folgt der Triple-Event auf der klassischen Sandpiste von Lommel. Diese beiden Schauplätze müssen zum Leidwesen der vielen Fans im Benelux-Raum ohne Zuschauer auskommen.

Anders präsentiert sich die Lage für das Triple-Finale im italienischen Arco di Trento in der Nähe des Gardasees, das von 31. Oktober bis zum 8. November über die Bühne gehen soll. Wie in Faenza und in Mantua kann eine limitierte Anzahl von Fans in den Besitz von Tickets kommen.

Wichtig: Für alle drei Final-Events im Trentino werden Karten verfügbar sein. Der Vorverkauf, der wie zuletzt ausschließlich über das Internet laufen wird, ist laut Promoter Infront Moto Racing ab sofort geöffnet. Wieviele Fans exakt an der Strecke sein werden, ist im Moment noch offen.

In Arco werden diesmal die Grand Prix von Trentino, der Grand Prix von Pietramurata und der Grand Prix von Garda Trentino ausgefahren. Wie zuletzt wird auch in Arco ein Event an einem Mittwoch zwischen den beiden Sonntags-Rennen abgehalten.

Arco scheint seit 1987 im Motocross-WM-Kalender auf. Seit 2012 ist der Motocross-WM-Tross Jahr für Jahr auf der technisch anspruchsvollen und spektakulären Strecke zu Gast.

Die Ausgangslage läßt einen Thriller erwarten: In der MXGP-Kategorie zeichnet sich nämlich ein extrem spannender Titelkampf zwischen Honda-Star Tim Gajser (24) und Publikumsliebling Tony Cairoli (35) ab. Gajser hat im Moment einen Vorsprung von elf Punkten auf den Italiener.

Zur Erinnerung: Bereits 2019 zeigten die beiden MXGP-Superstars im Hexenkessel von Arco einen sehenswerten Schlagabtausch.

Gajser kann traditionell in Arco auf eine starke Fan-Kolonie aus Slowenien bauen.

Hier die Links zu den Tickets für die drei Events in Arco:

Grand Prix von Trentino:

Grand Prix von Pietramurata:

Grand Prix von Garda Trentino:

