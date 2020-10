Honda-Ass Tim Gajser kam es nicht auf den Laufsieg an

Mit den Plätzen 3 und 2 beim MXGP-Rennwochenende in Arroyomolinos baute Tim Gajser seine Gesamtführung weiter aus. Der Honda-Star beginnt bei noch sechs ausstehenden Meetings, taktisch zu fahren.

Beim Motocross-WM-Event in Xanadu errang Weltmeister Tim Gajser 42 Punkte, immerhin 13 Zähler mehr als MX-Legende Tony Cairoli und führt die MXGP 2020 nun um 24 Punkte an. Nur der wie entfesselt fahrende Jorge Prado (Red Bull KTM) fuhr mehr Punkte ein als der Honda-Pilot, doch der Spanier liegt als WM-Vierter 50 Punkte zurück.



«Das war ein guter Tag und ich mochte die Piste hier in Spanien sehr», sagte Gajser zufrieden. «Mein Start war in beiden Rennen nicht sonderlich gut, trotzdem wurde ich Dritter und Zweiter. Beim zweiten Moto war ich besonders zufrieden mit der Linie, die ich für die zweite Kurve wählte – ich kam von Platz sieben auf zwei nach vorne.»

Gajser und Prado lieferten sich anschließend ein Duell auf Augenhöhe, bis sich der 24-Jährige mit Platz 2 zufrieden gab.



«Ich versuchte zu pushen, fuhr gute Linien und überholte Jorge, der kurz danach wieder am mir vorbeiging», berichtete der Honda-Pilot. «Wir fuhren dann eine ganze Weile gemeinsam. Als ich registrierte, dass Romain nicht zu nah war, wurde ich Zweiter – insgesamt also Tageszweiter.»

In der WM stehen nun die drei Grand Prix auf der anspruchsvollen Piste im belgischen Lommel auf dem Programm. Zum Schluss folgt der Triple-Event in Arco in Italien.



«Mein Vorsprung hat sich vergrößert, mein Fokus für Lommel ist, Spaß zu haben. Ein großes Dankeschön an das Team, das hart gearbeitet hat», sagte Gajser weiter, der auch an seinen verletzten Teamkollegen Mitch Evans dachte. «Ich hoffe, dass er sich schnell erholt, weil er wirklich gut gefahren ist.»

Ergebnis MXGP Xanadu, Lauf 2:

1. Jorge Prado (ESP), KTM

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Romain Febvre (FRA), Kawasaki

4. Glenn Coldenhoff (NED), GasGas

5. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha

6. Antonio Cairoli (ITA), KTM

7. Clement Desalle (BEL), Kawasaki

8. Brian Bogers (NED), KTM

9. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda

10. Gautier Paulin (FRA), Yamaha

11. Henry Jacobi (GER), Yamaha

12. Ivo Monticelli (ITA), GasGas

13. Jordi Tixier (FRA), KTM

14. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

15. Adam Sterry (GBR), KTM

16. Valentin Guillod (SUI), Honda

17. Petar Petrov (BUL), KTM

18. José Butron (ESP), KTM

19. Ander Valentin (ESP), Husqvarna

20. Artem Guryev (RUS), Honda

21. (DNF): Dylan Walsh (NZL), Honda

...

DNS: Mitch Evans (AUS), Honda

DNS: Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

DNS: Evgeny Bobryshev (RUS), Husqvarna

DNS: Arnaud Tonus (SUI), Yamaha

DNS: Jeffrey Herlings (NED), KTM

DNS: Tom Koch (GER), KTM

Grand-Prix-Wertung:

1. Jorge Prado, 1-1

2. Tim Gajser, 3-2

3. Romain Febvre, 2-3

WM-Stand nach WM-Lauf 12 von 18:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 441

2. Antonio Cairoli (ITA), KTM, 417, (-24)

3. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha, 396, (-45)

4. Jorge Prado (ESP), KTM, 391, (-50)

5. Glenn Coldenhoff (NED), GasGas, 375, (-66)

6. Romain Febvre (FRA), Kawasaki, 346, (-95)

7. Gautier Paulin (FRA), Yamaha, 311, (-130)

8. Clement Desalle (BEL), Kawasaki, 294 (-147)

9. Jeffrey Herlings (NED), KTM, 263, (-178)

10. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna, 248, (-193)

...

16. Henry Jacobi (GER), Yamaha, 134, (-307)