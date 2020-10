Romain Febvre (Kawasaki): «Sie waren schneller»

Als Tagesdritter fuhr Romain Febvre beim MXGP-Meeting in Arroyomolinos solide Ergebnisse ein. Der Kawasaki musste aber auch erkennen, dass sein Speed für Siege nicht reicht.

Als Siebter am Startgatter brauste Romain Febvre in Arroyomolinos in beiden MXGP-Läufen aufs Podest. Die 42 Punkte für Plätze 2 und 3 reichten in der Tageswertung für Platz 3, punktgleich mit WM-Leader Tim Gajser (Honda).

Der Kawasaki-Pilot glaubte zeitweise an Siege. Eine bessere Startposition hätte geholfen.



«Wenn man vom zweiten Platz starten kann, macht das einem das Leben viel leichter», meinte der Franzose. «Aber ich war mit meinen Starts zufrieden. Wir haben intensiv mit dem Team daran gearbeitet, dass die besser werden. Mit zwei Top-3-Finish und dem Platz auf dem Tagespodium war es ein guter GP für mich. Das war wichtig fürs Team und für mich selbst.»

Im ersten Moto verlor der Kawasaki-Pilot sieben Sekunden auf Sieger Jorge Prado (Red Bull KTM). Im zweiten Rennen büßte er 17 sec auf Prado und Gajser ein.



«Im ersten Rennen fühlte ich mich gut! Ich war dicht hinter Prado und hielt den Sieg im zweiten Heat für möglich», grübelte der MXGP-Weltmeister von 2015. «Aber Gajser kam in den ersten Kurven an mir vorbei und nach zehn Minuten musste ich feststellen, dass er und Prado ein wenig schneller war als ich. Ich habe andere Linien versucht, aber das brachte nichts. Ich musste mich also mit dem dritten Platz zufrieden geben.»

Ergebnis MXGP Xanadu, Lauf 2:

1. Jorge Prado (ESP), KTM

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Romain Febvre (FRA), Kawasaki

4. Glenn Coldenhoff (NED), GasGas

5. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha

6. Antonio Cairoli (ITA), KTM

7. Clement Desalle (BEL), Kawasaki

8. Brian Bogers (NED), KTM

9. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda

10. Gautier Paulin (FRA), Yamaha

11. Henry Jacobi (GER), Yamaha

12. Ivo Monticelli (ITA), GasGas

13. Jordi Tixier (FRA), KTM

14. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

15. Adam Sterry (GBR), KTM

16. Valentin Guillod (SUI), Honda

17. Petar Petrov (BUL), KTM

18. José Butron (ESP), KTM

19. Ander Valentin (ESP), Husqvarna

20. Artem Guryev (RUS), Honda

21. (DNF): Dylan Walsh (NZL), Honda

...

DNS: Mitch Evans (AUS), Honda

DNS: Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

DNS: Evgeny Bobryshev (RUS), Husqvarna

DNS: Arnaud Tonus (SUI), Yamaha

DNS: Jeffrey Herlings (NED), KTM

DNS: Tom Koch (GER), KTM

Grand-Prix-Wertung:

1. Jorge Prado, 1-1

2. Tim Gajser, 3-2

3. Romain Febvre, 2-3

WM-Stand nach WM-Lauf 12 von 18:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 441

2. Antonio Cairoli (ITA), KTM, 417, (-24)

3. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha, 396, (-45)

4. Jorge Prado (ESP), KTM, 391, (-50)

5. Glenn Coldenhoff (NED), GasGas, 375, (-66)

6. Romain Febvre (FRA), Kawasaki, 346, (-95)

7. Gautier Paulin (FRA), Yamaha, 311, (-130)

8. Clement Desalle (BEL), Kawasaki, 294 (-147)

9. Jeffrey Herlings (NED), KTM, 263, (-178)

10. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna, 248, (-193)

...

16. Henry Jacobi (GER), Yamaha, 134, (-307)