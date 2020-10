Ben Watson (Yamaha) holt seinen ersten WM-Laufsieg

Der britische Polesetter Ben Watson (Yamaha) gewann im belgischen Lommel den ersten MX2-WM-Lauf seiner Karriere. WM-Leader Tom Vialle (KTM) stürzte in der letzten Runde. Jago Geerts stürzte erneut mehrfach.

13. Lauf zur Motocross-WM, 'MXGP Of Flanders' auf der modifizierten Sandbodenstrecke im belgischen Lommel: WM-Leader Tom Vialle (Red Bull KTM) gewann den Start, musste sich aber nach der Hälfte des Rennens Polesetter Ben Watson (Yamaha) geschlagen geben. Der Brite blieb cool, machte keine Fehler und holte den ersten WM-Laufsieg in seiner Karriere.

Jago Geerts (Yamaha) stürzte auch in diesem Rennen mehrfach und musste immer wieder aufholen. Am Ende kam der Belgier auf Rang 4 ins Ziel.

Alle Einzelheiten vom ersten MX2-Lauf von Lommel 1 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Tom Vialle gewinnt den 'holeshot' vor Ben Watson und Jago Geerts.



Noch 28 Min:

Vialle führt vor Watson, Geerts, Renaux und van de Moosdijk.



Noch 27 Min:

Jago Geerts stürzt und fällt von P3 auf P7 zurück.



Noch 23 Min:

Geerts will seinen Fehler wettmachen und überholt Fernandez und Olsen. Der Belgier rangiert auf P5.



Noch 21 Min:

Geerts geht an van de Moosdijk vorbei auf P4.



Noch 20 Min:

Geerts springt an Renaux vorbei auf P3.



Noch 18 Min:

Geerts steht erneut am Streckenrand. Der Belgier fällt auf P8 zurück.



Noch 15 Min:

Watson kann die Lücke zu Leader Vialle schließen.



Noch 14 Min:

Führungswechsel! Watson kann einen Fehler von Watson nutzen, um in Führung zu gehen.



Noch 12 Min:

Watson führt vor Vialle, Renaux, van de Moosdijk, Olsen und Geerts.



Noch 11 Min:

Olsen geht an van de Moosdijk vorbei auf Rang 4.



Noch 9 Min:

Michael Sandner stürzt.



Noch 7 Min:

Van de Moosdijk kollidiert mit einem gestürzten Fahrer und geht ebenfalls zu Boden.



Noch 2 Min:

Geerts (P5) versucht, die Lücke zu Olsen zu schließen.



Noch 1 Min:

Geerts geht an Olsen vorbei auf P4.



Noch 2 Runden:

Vialle (P2) will mit einem Endspurt Watson noch abfangen. Geerts kämpft sich an Renaux vorbei auf Rang 3.



Letzte Runde:

Vialle riskiert zu viel und stürzt. Er kann aber seine Position halten. Ben Watson gewinnt den ersten Laufsieg seiner Karriere.

Ergebnis Lommel 1, MX2, Lauf 1:

1. Ben Watson (GBR), Yamaha

2. Tom Vialle (FRA), KTM

3. Maxime Renaux (FRA), Yamaha

4. Jago Geerts (BEL), Yamaha

5. Thomas Kjer Olsen (DEN), Husqvarna

6. Isak Gifting (SWE), GasGas

7. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

8. Alvin Östlund (SWE), Honda

9. Ruben Fernandez (ESP), Yamaha

10. Roan van de Moosdijk (NED), Kawasaki

11. Bas Vaessen (NED), KTM

12. Stephen Rubini (FRA), Honda)

13. Conrad Mewse (GBR), KTM

14. Cyril Genot (BEL), Yamaha

15. Kevin Horgmo (NOR), KTM

16. Josh Gilbert (GBR), Husqvarna

17. Alberto Forato (ITA), Husqvarna

18. Nathan Renkens (BEL), KTM

19. Morgan Lesiardo (ITA), KTM

20. Glen Meier (DEN), Yamaha

...

24. Michael Sandner (AUT), GasGas

...

29. (DNF) Mathys Boisramé (FRA), Kawasaki

...

DNS: Mikkel Haarup (DEN), Kawasaki

DNS: Simon Längenfelder (GER), GasGas

DNS: Jeremy Sydow (GER), GasGas

DNS: René Hofer (AUT), KTM