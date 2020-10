Tom Vialle (KTM) siegt und setzt sich in der WM ab

Nach der Hälfte des zweiten MX2-Laufs stürzte Jago Geerts (Yamaha) in Führung liegend erneut und überließ den Sieg dem WM-Leader Tom Vialle (Red Bull KTM). Damit setzt sich Vialle in der WM weiter ab.

Die Windgeschwindigkeiten nahmen im zweiten Lauf von Lommel 2 weiter zu. Jago Geerts (Yamaha), der den ersten Lauf gewonnen hatte, zog den 'holeshot', wurde aber noch in der ersten Runde von Roan van de Moosdijk (Kawasaki) abgefangen, der im ersten Lauf mit technischem Defekt ausgefallen war.

Jago Geerts (Yamaha) setzte sich gegen van de Moosdijk durch, übernahm die Spitze und stürzte erneut. Die sich permanent wiederholenden Bilder seines kopfschüttelnden Mechanikers sprachen Bände: Geerts steht seitens des Teams massiv unter Druck. Er hält diesem Druck nicht stand. Auf dem Podium stand er mit Tränen in den Augen. Geerts ist die tragische Figur von Lommel. Der WM-Zug ist für ihn mit 61 Punkten Rückstand zu Vialle abgefahren. Es bleibt zu hoffen, dass der Belgier in den letzten Rennen unbekümmert fahren kann. Geerts hat bewiesen, dass er im Sand einer der schnellsten Piloten ist.

Alle Einzelheiten vom zweiten MX2-Lauf von Lommel 2 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Jago Geerts gewinnt den Start vor ''Roan van de Moosdijk und Isak Gifting. Van de Moosdijk übernimmt die Führung vor Geerts, Gifting, Vialle und Forato. Peter König rangiert auf P24. Alberto Forato fliegt in einer Rhythmussektion über den Lenker ab und fällt aus.



Noch 23 Min:

Van de Moosdijk kann sich an der Spitze weiter behaupten, Jago Geerts kommt aber stetig näher an den Führenden heran.



Noch 21 Min:

Olsen rangiert nach mäßigem Start auf P7.



Noch 19 Min:

Geerts hat Leader van de Moosdijk in Schlagdistanz.



Noch 18 Min:

König hat P22 erreicht.



Noch 13 Min:

An der Spitze rückt ein Trio zusammen: Van de Moosdijk, Geerts und Vialle trennen nur 1,5 Sekunden.



Noch 12 Min:

Führungswechsel! Geerts bremst sich an van de Moosdijk vorbei! Auch Vialle geht am Niederländer vorbei. Kaum hat er die Führungsposition erreicht, fliegt er erneut heftig über den Lenker ab und wird am Boden erneut von seinem Bike getroffen.



Noch 10 Min:

Geerts kann auf P7 weiterfahren.



Noch 9 Min:

Vialle führt vor van de Moosdijk, Gifting, Watson, Renaux, Olsen und Geerts.



Noch 8 Min:

Sandner ist auf P23 zurückgefallen. Peter König rangiert auf P21.



Noch 1 Min:

Watson hat van de Moosdijk auf P2 in Schlagdistanz. Hier geht es um den Grand-Prix-Sieg.



Noch 2 Runden:

Gifting stürzt auf P5 und fällt auf P6 zurück. Er kann sich aber wieder an Olsen vorbei quetschen.



Letzte Runde:

Watson springt an van de Moosdijk vorbei auf P2. Tom Vialle gewinnt den zweiten Lauf und sichert sich damit den Grand-Prix-Sieg!

Ergebnis Lommel 2, MX2, Lauf 2:

1. Tom Vialle (FRA), KTM

2. Ben Watson (GBR), Yamaha

3. Roan van de Moosdijk (NED), Kawasaki

4. Maxime Renaux (FRA), Yamaha

5. Isak Gifting (SWE), GasGas

6. Thomas Kjer Olsen (DEN), Husqvarna

7. Jago Geerts (BEL), Yamaha

8. Bas Vaessen (NED), KTM

9. Ruben Fernandez (ESP), Yamaha

10. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

11. Alvin Östlund (SWE), Honda

12. Stephen Rubini (FRA), Honda

13. Cyril Genot (BEL), Yamaha

14. Nathan Renkens (BEL), KTM

15. Jan Pancar (SLO), KTM

16. Morgan Lesiardo (ITA), Honda

17. Petr Polak (CZE), Yamaha

18. Johannes Nermann (EST), Husqvarna

19. Bailey Malkiewicz (AUS), Honda

20. Kevin Horgmo (NOR), KTM

21. Peter König (GER), KTM

22. Glen Meier (DEN), Yamaha

23. Michael Sandner (AUT), GasGas

...

DNS: Conrad Mewse (GBR), KTM

DNS: Mathys Boisramé (FRA), Kawasaki

DNS: Mikkel Haarup (DEN), Kawasaki

DNS: Simon Längenfelder (GER), GasGas

DNS: Jeremy Sydow (GER), GasGas

DNS: René Hofer (AUT), KTM

Grand-Prix-Wertung:



1. Tom Vialle (2-1)

2. Ben Watson (3-2)

3. Jago Geerts (1-7)

WM Stand nach WM-Runde 14:

1. Tom Vialle (FRA), KTM, 616

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 555, (-61)

3. Maxime Renaux (FRA), Yamaha, 438, (-178)

4. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 429, (-187)

5. Thomas Kjer Olsen (DEN), Husqvarna, 410, (-206)

6. Ben Watson (GBR), Yamaha, 397 (-219)

7. Roan van de Moosdijk (NED), Kawasaki, 377 (-239)

8. Conrad Mewse (GBR), KTM, 287 (-329)

9. Ruben Fernandez (ESP), 279, (-337)

10. Mathys Boisramé (FRA), Kawasaki, 234 (-382)