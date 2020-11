Ben Watson (Yamaha) gewinnt Trentino 3

Mit einem Sieg im zweiten MX2-Lauf gewann Ben Watson (Yamaha) bei seinem letzten Auftritt in der MX2-Klasse den Grand Prix of Garda, während sein Teamkollege Jago Geerts (Yamaha) verletzt ausfiel.

Zweiter MX2-Lauf von Trentino 3: Polesetter Roan van de Moosdijk (Kawasaki) startete nicht in den zweiten Lauf. Er hadert noch immer von den Nachwirkungen seines Sturzes am letzten Mittwoch an gleicher Stelle.

Der letzten Mittwoch frisch gebackene Weltmeister Tom Vialle, der auch den ersten Lauf gewonnen hatte, stürzte in der zweiten Kurve und musste eine Aufholjagd starten. Danach stürzte er erneut und kam am Ende über Rang 5 nicht hinaus. Dennoch schaffte er es trotzdem noch auf Rang 2 der Tageswertung.

Jago Geerts (Yamaha) kämpfte im zweiten Lauf mit seinem Teamkollegen Ben Watson um den Sieg, doch wie so häufig in diesem Jahr stürzte er. Während er dass ganze Jahr über unbeschadet blieb, landete er diesmal im Medical Center und konnte weder die Ehrung für den 'holeshot' noch die Silbermedaille der WM-Gesamtwertung entgegennehmen. Geerts krachte mit dem Kopf gegen die harte Bande am Streckenrand und wurde von den Rettungssanitätern von der Strecke getragen.

Maxime Renaux (Yamaha) stand hinter Watson und Vialle als Dritter auf dem Grand-Prix-Podium und beendete die Saison auf Gesamtrang 3. Thomas Kjer Olsen fiel im letzten Rennen auf Gesamtrang 6 zurück.

Alle Einzelheiten vom zweiten MX2-Lauf von Trentino 3 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Ben Watson gewinnt den Start vor Jago Geerts. Tom Vialle bleibt in der zweiten Kurve an der Innenbande hängen und stürzt.



Noch 29 Min:

Watson führt vor Geerts, Renaux, Beaton und Fernandez. Vialle rangiert auf P13, Olsen auf P7.



Noch 24 Min:

Vialle hat P9 erreicht.



Noch 19 Min:

Geerts hat Leader Watson in Schlagdistanz.



Noch 18 Min:

Watson wehrt den ersten Angriff von Geerts ab. Vialle rangiert auf Rang 7.



Noch 17 Min:

Vialle kracht in das Hinterrad von Renaux, stürzt erneut und fällt zwei Plätze zurück.



Noch 16 Min:

Fernandez überschlägt sich und fällt 2 Plätze zurück. Er muss anhalten,um einen Defekt zu beheben.



Noch 14 Min:

Fernandez steuert die Box an. Die Mechaniker treten vehement gegen das Vorderrad, das offenbar vom Crash beschädigt ist.



Noch 13 Min:

Vialle geht an Renaux vorbei, stürzt aber in der nächsten Kurve. Vialle fällt auf P6 zurück.



Noch 12 Min:

Geerts attackiert Leader Watson. Der Brite fährt Kampflinie.



Noch 10 Min:

Fermandez beendet das Rennen an der Box.



Noch 7 Min:

Geerts stürzt heftig und knallt am Boden heftig mit dem Kopf gegen die Bande, die hart wie Beton ist.



Noch 6 Min:

Geerts wird von den Notfallmedizinern auf der Trage von der Strecke gebracht.



Noch 5 Min:

Watson führt vor Beaton, Gifting, Renaux, Vialle und Olsen.



Noch 1 Min:

Beaton versucht, die Lücke zu Leader Watson zu schließen.



Noch 2 Runden:

Watson führt mit 1,4 Sekunden Vorsprung vor Beaton und Gifting.



Letzte Runde:

Ben Watson gewinnt den zweiten Lauf und damit auch den letzten Grand-Prix der Saison 2020.

Ergebnis Trentino 3, MX2, Lauf 2:

1. Ben Watson (GBR), Yamaha

2. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

3. Isak Gifting (SWE), GasGas

4. Maxime Renaux (FRA), Yamaha

5. Tom Vialle (FRA), KTM

6. Thomas Kjer Olsen (DEN), Husqvarna

7. Conrad Mewse (GBR), KTM

8. Alvin Östlund (SWE), Honda

9. Bailey Malkiewicz (AUS), Honda

10. Morgan Lesiardo ((ITA), Honda

11. Kevin Horgmo (NOR), KTM

12. Josh Gilbert (GBR), Husqvarna

13. Wilson Todd (AUS), Kawasaki

14. Jan Pancar (SLO), KTM

15. Petr Polak (CZE), Yamaha

16. Michael Sandner (AUT), GasGas

17. Stephen Rubini (FRA), Honda

18. Glen Meier (DEN), Yamaha

19. Jacub Teresak (CZE), KTM

20. Johannes Nermann (EST), Husqvarna

...

23. (DNF) Jago Geerts (BEL), Yamaha

...

DNS: Roan van de Moosdijk (NED), Kawasaki

DNS: Thibault Benistant (FRA), Yamaha

DNS: Mathys Boisramé (FRA), Kawasaki

DNS: Mikkel Haarup (DEN), Kawasaki

DNS: Simon Längenfelder (GER), GasGas

DNS: Jeremy Sydow (GER), GasGas

DNS: René Hofer (AUT), KTM

Grand-Prix-Wertung:

1. Ben Watson (3-1)

2. Tom Vialle (1-5)

3. Maxime Renaux (2-4)

WM Endstand nach WM-Runde 18 von 18:

1. Tom Vialle (FRA), KTM, 759

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 679

3. Maxime Renaux (FRA), Yamaha, 581

4. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 564

5. Ben Watson (GBR), Yamaha, 551

6. Thomas Kjer-Olsen (DEN), Husqvarna, 540

7. Roan van de Moosdijk (NED), Kawasaki, 466

8. Conrad Mewse (GBR), KTM, 365

9. Ruben Fernandez (ESP), 343

10. Stephen Rubini (FRA), Honda, 279

...

26. René Hofer (AUT), KTM

...

28. Michael Sandner (AUT), GasGas

30. Simon Längenfelder (GER), GasGas, 59

...

32. Jeremy Sydow (GER), GasGas, 35

...

43. Roland Edelbacher (AUT), Husqvarna, 5

...

45. Maximilian Spies (GER), Husqvarna, 2