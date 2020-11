Neuer WM-Austragungsort: Oss (NL)

Auf der niederländische Rennstrecke in Oss werden wieder Grands-Prix stattfinden

Die Motocross-WM wird für die kommenden 5 Jahre im niederländischen Oss gastieren und soll vom etablierten Stadion-und Event-Caterer 'Top Events Group' organisiert werden. In den 1980er Jahren war Oss bereits WM-Standort

Am Rande des 17. Laufs der Motocross-WM in Pietramurata wurde mit der niederländischen Strecke in Oss ein neuer WM-Austragungsort für die nächsten 5 Jahre bekanntgegeben, der vor Jahrzehnten bereits WM-Standort war. Die Strecke im Süden des Landes existiert seit 1980. 1985 wurde erstmals ein 125ccm WM-Lauf ausgetragen.

Zwischen 1980 und 2000 gab es in Oss auch mehrere Seitenwagen-WM-Läufe. In den letzten Jahren fanden hier Rennen der 'Dutch Masters of Motocross' statt. Organisiert werden sollen die künftigen der WM-Läufe vom Stadion-und Event-Caterer 'Top Events Group' unter der Leitung von Ebert Dollevoet.

«Wir freuen uns über die Zusammenarbeit», erklärte David Luongo, CEO von Serienvermarkter 'Infront Moto Racing'. «Es ist großartig, ein neues Projekt in den Niederlanden zu starten. Wir führen schon seit geraumer Zeit Gespräche und haben jetzt mit der Rennstrecke in Oss eine längerfristige Kooperation begonnen. Ebert verfügt über viel Erfahrung im Bereich professioneller Events. Er wird diesen Grand-Prix zu großem Erfolg verhelfen.

Ebert Dollevoet ist selbst begeistert vom Motocross und engagiert sich selbst auch als Manager von Roan van de Moosdijk. «Mit unserer Erfahrung im Bereich Events, Catering und Motocross bin ich überzeugt, dass wir in den nächsten 5 Jahren tolle Grand-Prix-Wochenende erleben werden.»

Ob und wie es mit dem WM-Standort Valkenswaard weitergeht, ist ungewiss. Die Organisatoren beklagten in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit der Umwidmung von Agrarflächen für das WM-Wochenende.