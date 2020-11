Trentino 3: Weltmeister Tom Vialle (KTM) legt vor

Trotz eines Crashs im Zeittraining und einer daraus resultierenden Knieverletzung gewann MX2-Weltmeister Tom Vialle (Red Bull KTM) den ersten MX2-Lauf von Trentino 3 vor Maxime Renaux (Yamaha) und Ben Watson (Yamaha).

18. und letzter Lauf der Motocross-WM, Trentino 3: Die WM-Entscheidung zugunsten von Tom Vialle war bereits am letzten Mittwoch gefallen. Auch WM-Rang 2 von Jago Geerts (Yamaha) stand bereits vor dem Wettkampf fest. Im letzten Rennen des ersten Corona-Jahres 2020 ging es zwischen Maxime Renaux, Jed Beaton (Husqvarna) und Thomas Kjer Olsen noch um WM-Rang 3.

Olsen stürzte bereits in ersten Kurve nach dem Start und ging danach erneut zu Boden. Auf P13 konnte der Däne nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Maxime Renaux (Yamaha) behielt die Nerven und manifestierte seinen WM-Rang mit Platz 2 hinter dem neuen Weltmeister Tom Vialle (KTM).

Tom Vialle (KTM) stürzte im Zeittraining und verdrehte sich dabei das Knie: «Zu Beginn des Rennens hatte ich noch starke Schmerzen im Knie, aber dann wurde es besser», erklärte der Weltmeister. Er gewann den ersten Lauf souverän mit einem Start-Ziel-Sieg.

Alle Einzelheiten vom ersten MX2-Lauf von Trentino 3 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Tom Vialle gewinnt den Start vor Maxime Renaux und Jago Geerts. Olsen ist in der ersten Kurve in einen Massencrash verwickelt. Auch Fernandez ist gestürzt. Olsen startet außerhalb der Top-20.



Noch 28 Min:

Vialle führt vor Renaux und Geerts.



Noch 22 Min:

Olsen kollidiert mit dem gestürzten Nathan Renkens und stürzt ebenfalls. Er fällt von P16 auf P22 zurück.



Noch 19 Min:

Vialle führt mit 12 Sekunden Vorsprung vor Renaux, Geerts, Watson, Rubini. Mewse, Gifting und Beaton.



Noch 14 Min:

Olsen muss mit Problemen am Streckenrand stehenbleiben.



Noch 5 Min:

Mewse stürzt fällt vom P5 auf P8 zurück.



Noch 4 Min:

Watson nutzt einen Fehler von Geerts und geht am Belgier vorbei auf Rang 3.



Noch 3 Min:

Watson kann die Lücke zu Renaux auf P2 schließen.



Noch 2 Runden:

Vialle führt weiterhin souverän mit 13 Sekunden Vorsprung vor Renaux und Watson.



Letzte Runde:

Tom Vialle gewinnt den ersten Lauf vor Maxime Renaux und Ben Watson.

Ergebnis Trentino 3, MX2, Lauf 1:

1. Tom Vialle (FRA), KTM

2. Maxime Renaux (FRA), Yamaha

3. Ben Watson (GBR), Yamaha

4. Jago Geerts (BEL), Yamaha

5. Stephen Rubini (FRA), Honda

6. Isak Gifting (SWE), GasGas

7. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

8. Conrad Mewse (GBR), KTM

9. Roan van de Moosdijk (NED), Kawasaki

10. Ruben Fernandez (ESP), Yamaha

11. Morgan Lesiardo ((ITA), Honda

12. Alvin Östlund (SWE), Honda

13. Thomas Kjer Olsen (DEN), Husqvarna

14. Jan Pancar (SLO), KTM

15. Bailey Malkiewicz (AUS), Honda

16. Nathan Renkens (BEL), KTM

17. Petr Polak (CZE), Yamaha

18. Jacub Teresak (CZE), KTM

19. Michael Sandner (AUT), GasGas

20. Josh Gilbert (GBR), Husqvarna

...

26. (DNF) Bas Vaessen (NED), KTM

27. (DNF) Kevin Horgmo (NOR), KTM

...

DNS: Thibault Benistant (FRA), Yamaha

DNS: Mathys Boisramé (FRA), Kawasaki

DNS: Mikkel Haarup (DEN), Kawasaki

DNS: Simon Längenfelder (GER), GasGas

DNS: Jeremy Sydow (GER), GasGas

DNS: René Hofer (AUT), KTM