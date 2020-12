Tom Vialle (KTM): Geschenke für treue Fans

MX2-Weltmeister und Red Bull-KTM-Werksfahrer Tom Vialle bietet seinen Fans wenige Tage vor Weihnachten die Chance auf ganz besondere Sammlerstücke aus seinem Gebrauch.

Tom Vialle (19) hat zuletzt einige Tage seines verdienten Urlaubs in Monaco hinter sich gebracht. Jetzt tut er es seinen Vorbildern und Kollegen gleich und bietet den Motocross-Fans ein nicht käuflich erwerbbares Geschenk. Nach MXGP-Weltmeister Tim Gajser (HRC Honda) und KTM-Superstar Tony Cairoli (Red Bull-KTM) hält hat auch der MX2-Weltmeister aus Frankreich ganz spezielle Goodies bereit.

Die KTM-Zukunftshoffnung bietet über seine Social-Media-Kanäle ein exklusives Renn-Shirt seines Red Bull KTM Teams mit seiner Unterschrift und seiner Rückennummer 28 an. Dazu gibt es aus seinem Fan-Shop einen weißen Hoodie mit dem Vialle-Emblem sowie zwei weiße Baseball-Caps.

Ähnlich wie bei den MXGP-Kollegen Gajser und Cairoli kommen all jene Fans in die Verlosung der Artikel, die einige Aufgaben erfüllen: Zunächst sollten die Bewerber Vialle auf Instagram folgen und seinen Post liken. Dann soll das Posting mit dem Angebot geteilt werden. Weiters sollen in Vialles Instagram-Posting zwei Freunde getaggt werden. Dazu muss über Vialles persönlichen Fan-Shops zumindest ein Produkt gekauft werden.

Die vier Gewinner werden am 6. Januar 2021 bekanntgegeben. Vialle – er ist der Sohn von Ex-GP-Fahrer Frederick Vialle – hat die MX2-WM in der abgelaufenen Saison souverän mit 14 Laufsiegen eingefahren und wird 2021 die Titelverteidigung in Angriff nehmen.