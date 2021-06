René Hofer (KTM): Crash in Lauf 1, Top-3 in Moto 2

René Hofer holte in Matterley Basin sein zweites Top-3-Ergebnis

Nach einem Sturz im ersten Lauf bekam Red Bull KTM Werksfahrer René Hofer sein Motorrad nicht gestartet und fiel zurück. Im zweiten Lauf holte er sich die zweite Top-3-WM-Platzierung seiner Karriere.

Was genau im ersten MX2-Lauf von Matterley Basin mit Red Bull KTM Werksfahrer René Hofer passierte, war nicht genau zu erkennen. Der Österreicher stand frustriert am Streckenrand und bekam sein Motorrad nicht gestartet. Erst nach einer gefühlten Ewigkeit startete sein Motor, doch das gesamte Feld war schon längst an ihm vorbeigezogen.

Der Österreicher fuhr weiter, hatte aber keine Chance mehr, die Punkteränge zu erreichen. «Ich habe im ersten Lauf den Start vermasselt», erklärt Hofer. «In der zweiten Runde hatte ich einen kleinen Sturz. Leider konnte ich das Bike nicht schnell genug wieder starten. Ich fuhr das Rennen noch zu Ende, aber die Chance auf das Podium war natürlich weg. Es war wirklich schade, denn ich fühlte mich richtig gut und Matterley Basin ist meine Lieblingsstrecke.»

Nachdem WM-Leader Tom Vialle wegen einer Handverletzung, die er sich Mitte letzter Woche im Training zugezogen hatte, gar nicht erst antreten konnte, war das bereits der zweite Rückschlag für das KTM-Werksteam.

«Für das zweite Rennen war ich richtig motiviert und hatte einen guten Start», erklärte Hofer. «Ich lag lange Zeit auf P2 und hatte wirklich tolle Zweikämpfe mit den Franzosen. Die Strecke war fantastisch und erlaubte jede Menge Linien. Mit P3 holte ich mir die zweite Top-3-Platzierung meiner Karriere. Ich habe den Tag gut beendet und deshalb gehen wir mit großer Zuversicht in das nächste Rennen nach Maggiora.»

Grand-Prix-Wertung Matterley Basin:



1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 1-2

2. Mattia Guadagnini (I), KTM, 4-1

3. Ruben Fernandez (E), Honda, 2-6

4. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 3-7

5. Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki, 8-4

...

9. Rene Hofer (A), (KTM), 30-3

MX2-WM-Stand nach Runde 2:



1. Ruben Fernandez (E), Honda, 79

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 74, (-5)

3. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 74, (-5)

4. Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki, 67, (-12)

5. Mattia Guadagnini (I), KTM, 66, (-13)

6. René Hofer (A), KTM, 54, (-25)