Mattia Guadagnini (KTM) siegt in Maggiora

Mattia Guadagnini holte in Maggiora seinen ersten Grand-Prix-Sieg

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann Red Bull KTM Werksfahrer Mattia Guadagnini den Großen Preis von Italien in Maggiora vor Maxime Renaux (Yamaha) und Jago Geerts (Yamaha). Simon Längenfelder erreicht P8.

Der italienische Lokalmatador und Red Bull KTM Werksfahrer Mattia Guadagnini gewann mit einem Sieg im zweiten Lauf in Maggiora den ersten Grand-Prix seiner Karriere und übernahm damit zugleich die Führung in der MX2-WM. Zur Erinnerung: Titelverteidiger Tom Vialle (KTM) musste den ersten Lauf aufgeben, weil ihn seine Trainingsverletzung an der Hand weiterhin zu stark behindert.

Jago Geerts (Yamaha) gewann den 'holeshot'. Der Sieger des ersten Laufs, Thibault Benistant, wurde bereits in der ersten Runde in einen Sturz verwickelt und fiel bis ans Ende des Feldes zurück.

Noch schlimmer erwischte es WM-Leader Ruben Fernandez (Honda). Der Spanier kollidierte mit Bastian Boegh Damm und die Motorräder der beiden Fahrer verhakten sich derart ineinander, dass es eine gefühlte Ewigkeit dauerte, bis Fernandez sein Motorrad befreien und das Rennen fortsetzen konnte. Fernandez übte sich in Schadensbegrenzung, startete eine Aufholjagd vom Ende des Felde bis auf Rang 12. Seine WM-Führung war dahin. Fernandez fiel auf Rang 3 zurück, hat aber mit nur 5 Punkten Rückstand intakte Chancen.

Jago Geerts (Yamaha) fiel aber in den letzten 3 Runden von Moto 2 von Rang 3 auf P6 zurück. In der Grand-Prix-Wertung stand er auf dem dritten Podiumsrang hinter Guadagnini und Renaux. «Ich freue mich, dass ich nach meiner Knieverletzung wieder auf dem Podium stehe», kommentierte der Belgier die Situation.

GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder lieferte auf P8 erneut ein solides Ergebnis ab. Der Oberfranke fiel nach seinen Problemen im ersten Lauf in der Tabelle von P7 auf Rang 8 zurück. Lion Florian (KTM) und Marnique Appelt (KTM) verfehlten auch im zweiten Lauf die Punkteränge.

Ergebnis Maggiora, MX2, Moto 2:

1. Mattia Guadagnini (I), KTM

2. Maxime Renaux (F), Yamaha

3. Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki

4. Mathys Boisramé (F), Kawasaki

5. Jago Geerts (BEL), Yamaha

6. René Hofer (A), KTM

7. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

8. Simon Längenfelder (D), GASGAS

9. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

10. Andrea Adamo (I), GASGAS

11. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

12. Ruben Fernandez (E), Honda

13. Jan Pancar (SLO), KTM

14. Thibault Benistant (F), Yamaha

15. Conrad Mewse (GB), KTM

16. Kevin Horgmo (NOR), GASGAS

17. Petr Polak (CZ), Yamaha

18. Wilson Todd (AUS), Kawasaki

19. Stephen Rubini (F), Honda

20. Jacub Teresak (CZ), KTM

21. Pierre Goupillon (F), KTM

22. Michael Sandner (AUT), KTM

...

27. Lion Florian (D), KTM

...

31. Isak Gifting (S), GASGAS

32. Marnique Appelt (D), KTM

DNS: Tom Vialle (F), KTM

Grand-Prix-Wertung:



1. Mattia Guadagnini (I), KTM, 2-1

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 6-2

3. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 4-5

MX2-WM-Stand nach Runde 3:



1. Mattia Guadagnini (I), KTM, 113

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 111, (-2)

3. Ruben Fernandez (E), Honda, 108 (-5)

4. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 105, (-8)

5. Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki, 99, (-14)

6. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 80, (-33)

7. René Hofer (A), KTM, 79, (-34)

8. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 70, (-43)

9. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 67, (-46)

10 . Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 67, (-46)

11. Tom Vialle (F), KTM, 50, (-63)

...

20. Lion Florian (D), KTM, 13, (-100)

...

25. Michael Sandner (A), KTM, 8, (-105)