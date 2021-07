Maggiora: Romain Febvre (Kawasaki) gewinnt Lauf 1

Romain Febvre gewann den ersten Lauf in Maggiora

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann Romain Febvre (Kawasaki) den ersten MXGP-Lauf in Maggiora vor den beiden KTM-Werksfahrern Jorge Prado und Antonio Cairoli. Henry Jacobi kam auf P17 ins Ziel.

3. Lauf der Motocross-WM im italienischen Maggiora: Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre den ersten Lauf vor den beiden Red Bull KTM Werksfahrern Jorge Prado und Antonio Cairoli. Für Febvre war dieser erste Laufsieg der Saison 2021 ein emotionaler Moment: Mit Tränen in den Augen erklärte er: «Auf diesen Sieg habe ich nach den Problemen vor der Saison gehofft und ich danke dem Team, dass sie an meine Leistungen geglaubt haben.»

Eine erneut erstaunliche Leistung zeigte der 35-jährige Lokalmatador Antonio Cairoli (KTM). Er startete auf Rang 3 hinter Febvre und Prado und konnte Glenn Coldenhoff (Yamaha) sowie Titelverteidiger Tim Gajser (Honda) auf Distanz halten. Cairoli beendete das Rennen auf Rang 3 hinter seinem Teamkollegen Jorge Prado, der erneut gut ins Rennen gestartet war.

Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings startete auf Rang 6 ins Rennen und beging schon in der ersten Runde seinen ersten Fehler, der ihm zwar keine Plätze aber durchaus Zeit kostete. Der Niederländer würgte zur Halbzeit des Rennens in einer Kehre sein Motorrad ab und fiel auf P10 zurück. 'The Bullet' kämpfte sich aber zurück und beendete den ersten Lauf auf Rang 6.

Thomas Kjer-Olsen (Husqvarna) kollidierte nach 15 Minuten Renndistanz mit Adam Sterry (KTM), stürzte und fiel zurück. Auch sein Husqvarna-Teamkollege Arminas Jasikonis erreichte die Punkteränge in Moto-1 nicht. Jeremy Seewer (Yamaha) kam auf Rang 8 ins Ziel.

Henry Jacobi (Honda) startete auf Rang 8 gut ins Rennen, hielt sich einige Runden lang auf Rang 11, fuhr wieder auf P9 vor, fiel auf P10 zurück und wurde am Ende bis auf Rang 17 durchgereicht, womit er sich 4 WM-Punkte sichern konnte.

Ergebnis Maggiora, Moto 1:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki

2. Jorge Prado (E), KTM

3. Antonio Cairoli (I), KTM

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

5. Tim Gajser (SLO), Honda

6. Jeffrey Herlings (NL), KTM

7. Pauls Jonass (LAT), GASGAS

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

9. Ben Watson (GB), Yamaha

10. Brent van Doninck (BL), Yamaha

11. Jeremy van Horebeek (B), Beta

12. Ivo Monticelli (I), Kawasaki

13. Alvin Östlund (SWE), Yamaha

14. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

15. Shaun Simpson (GB), KTM

16. Adam Sterry (GB), KTM

17. Henry Jacobi (D), Honda

18. Alessandro Lupino (I), KTM

19. Kevin Strijbos (B), Yamaha

20. Anton Gole (S), Husqvarna

21. Arnaud Tonus (CH), Yamaha

22. Thomas Kjer Olsen (DK)Husqvarna

23. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

24. Lorenzo Locurcio (VEN), KTM

...

27. Brian Bogers (NL), GASGAS

DNS: Tom Koch (D), KTM