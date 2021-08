Liam Everts: MX2-Aufstieg für 2022 geplant 23.08.2021 - 23:21 Von Johannes Orasche

© KTM/Ray Archer Liam Everts, rechts Papa Stefan, ganz links Opa Harry

Der Belgier Liam Everts will in der kommenden Saison erstmals in der Motocross-WM-Klasse MX2 antreten und setzt somit eine große Familientradition fort.