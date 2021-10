Maxime Renaux (Yamaha) siegt in Spanien

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann WM-Leader Maxime Renaux (Yamaha) den Großen Preis von Spanien, stellte damit die Hackordnung in der WM wieder her und konnte seine WM-Führung weiter ausbauen.

Titelverteidiger und Sieger des ersten Laufs, Tom Vialle (KTM), gewann den 'holeshot' zu Moto-2, doch der belgische Pole-Setter Jago Geerts (Yamaha) übernahm noch in der ersten Runde die Führung. WM-Leader Maxime Renaux (Yamaha) kämpfte sich zunächst an Vialle vorbei auf Rang 2 und stellte damit die Hackordnung in der WM wieder her. In Runde 13 hatte Renaux seinen Teamkollegen Jago Geerts in Schlagdistanz und nutzte die erste sich bietende Gelegenheit, um die Führung zu übernehmen.

Kurz vor Ablauf der 30-Minuten-Renndistanz startete Vialle einen Endspurt auf das Yamaha-Duo an der Spitze, doch er stürzte über das Vorderrad und büßte wertvolle Sekunden ein.

Das Szenario am Ende des zweiten Laufs erinnerte an die Situation im Talkessel: Das Yamaha-Duo lieferte sich einen harten Zweikampf. Geerts drohte Renaux nicht nur wichtige WM-Punkte wegzunehmen, sondern es ging auch um den Tagessieg. Hätte Geerts seinen Teamkollegen noch abgefangen, wäre Vialle Tagessieger geworden. Renaux blieb cool und gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 0,3 Sekunden.

Kay de Wolf (Husqvarna) und Mattia Guadagnini (KTM) stürzten im zweiten Lauf und fielen zurück. Der gefeierte Lokalmatador Ruben Fernandez (Honda) beendete den Grand-Prix auf Platz 7.

In der WM-Tabelle konnte WM-Leader Renaux seinen Vorsprung auf Jago Geerts von 91 auf 108 Punkte solide ausbauen.

Grand-Prix-Wertung Arroyomolinos:



1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 2-1

2. Tom Vialle (F), KTM, 1-3

3. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 4-4

4. Mattia Guadagnini (I), KTM, 3-8

5. René Hofer (A), KTM, 5-6

6. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 13-2

7. Ruben Fernandez (E), Honda, 7-5

8. Thibault Benistant (F), Yamaha, 9-7

9. Wilson Todd (AUS), Kawasaki, 11-10

10. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 10-11

11. Mikkel Haarup (DEN), Kawasaki, 15-9

12. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 6-18

13. Conrad Mewse (GB), KTM, 12-13

14. Stephen Rubini (F), Honda, 14-12

15. Isak Gifting (S), GASGAS, 8-27

...

30. Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki, DNF-DNF

WM Stand nach WM-Runde 13 von 18:



1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 535

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 427, (-108)

3. Mattia Guadagnini (I), KTM, 426, (-109)

4. Tom Vialle (F), KTM, 417, (-118)

5. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 395, (-140)

6. René Hofer (A), KTM, 364, (-171)

7. Thibault Benistant (F), Yamaha, 362, (-173)

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 331, (-204)

9. Ruben Fernandez (E), Honda, 292, (-243)

10. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 230, (-305)

11. Wilson Todd (AUS), Kawasaki, 227, (-308)

...

23. Lion Florian (D), KTM, 29, (-506)

...

28. Michael Sandner (A), KTM, 15, (-520)