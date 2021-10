Antonio Cairoli (KTM/P5): «Habe weiterhin Probleme»

Nach seinem schweren Crash in Riola Sardo hat sich Red Bull KTM Werksfahrer Antonio Cairoli noch immer nicht erholt. Auch in Lacapelle Marival haderte er mit seiner körperlichen Verfassung und hofft auf Besserung.

«Es sah an diesem Wochenende immerhin etwas besser aus, aber ich hadere weiterhin mit Problemen», erklärte Antonio Cairoli nach dem 12. Lauf zur Motocross-WM in Lacapelle Marival (Frankreich).

Der heftige Crash auf Sardinien, der den Sizilianer ausknockte, hält ihn weiterhin in Schach. «Seitdem habe ich während der Woche nicht trainiert», grübelt Cairoli. «Ich kann nicht einmal Cardio-Training betreiben, weil ich noch immer zu starke Rippenschmerzen habe. So ist es natürlich schwierig, die Kondition zu halten.»

Trotzdem mischte Cairoli in beiden Läufen in der Spitzengruppe mit und zog im zweiten Lauf sogar den 'holeshot'. «Ich wurde Fünfter im ersten Lauf und konnte bis zum Laufende angreifen. Im zweiten Lauf geriet ich aber in Probleme. Ich bin mein Rennen eher konservativ gefahren und so konnte mich Gajser auch abfangen. Ich bekam Seitenstechen und Krämpfe im Rücken. Es war in dieser Situation schwierig, die Pace der Spitze mitzugehen. Schade, dass ich nur auf P4 ins Ziel kam, sonst hätte ich das Grand-Prix-Podium erreicht. Aber ich muss mit der Situation leben. Meine Hoffnung ist, dass ich in dieser Woche mein Trainingsprogramm wieder aufnehmen und somit wieder mehr Speed und Kondition aufbauen kann.»

Schon am kommenden Wochenende geht die Motocross-WM im spanischen Xanadu in ihre 13. Runde.

Ergebnis MXGP Lacapelle Marival, Grand-Prix-Wertung:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 2-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-2

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 6-3

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 3-6

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 5-4

6. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 4-5

WM-Stand nach WM-Runde 12 von 18:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 460

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 454, (-6)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 450, (-10)

4. Jorge Prado (E), KTM, 398, (-62)

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 387, (-73)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 344, (-116)