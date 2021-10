Spanien-GP: Febvre und Vialle führen

Romain Febvre (Kawasaki) und Tom Vialle (KTM) gewannen die ersten Läufe des Großen Preises von Spanien in Arroyomolinos. Beide Rennen waren spannend von der ersten bis zur letzten Minute, das Publikum enthusiastisch.

13. Lauf der Motocross-WM in Arroyomolinos (Spanien): Am Ende wurde es in Moto-1 noch einmal eine ganz knappe Kiste. Lokalmatador Jorge Prado (KTM) gewann den 'holeshot' und führte das Rennen an. Die Fans feuerten ihren Helden enthusiastisch an, doch er konnte Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre nicht aufhalten.

Tim Gajser (Honda) startete auf Rang 3 und legte sich am Ende Jorge Prado zurecht. Doch der Slowene ging übers Limit und flog heftig ab. Er verlor zwar keine Position, doch plötzlich war WM-Leader Jeffrey Herlings (KTM) an seinem Hinterrad. 'The Bullet' war von der Pole-Position nicht gut gestartet und musste sich von P10 aus nach vorn arbeiten. Auf seinem Weg nach vorne kollidierte er mit seinem Landsmann Glenn Coldenhoff (Yamaha. 'The Bullet' startete am Ende eine seiner berühmten Schlussattacken und erreichte beinahe noch Prado auf Rang 2. Prado seinerseits konnte die Lücke zu Leader Febvre schließen. Moto-1 bat Dramatik pur, von der ersten bis zur letzten Minute. Die Top-3 trennten im Ziel schließlich nur 2,8 Sekunden.

Henry Jacobi (Honda) qualifizierte sich auf P15 für die Wertungsläufe, kam aber schon in der ersten Runde von der Strecke ab und fiel ans Ende des Feldes zurück. Mehr als P26 war für den Thüringer nicht drin und blieb erneut hinter seinen Erwartungen zurück.

Arroyomolinos, MXGP, Lauf 1:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki

2. Jorge Prado (E), KTM

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM

4. Tim Gajser (SLO), Honda

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

6. Pauls Jonass (LAT), GASGAS

7. Antonio Cairoli (I), KTM

8. Benoit Paturel (F), Honda

9. Arnaud Tonus (CH), Yamaha

10. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

11. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna

12. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

13. Brian Bogers (NL), GASGAS

14. Alessandro Lupino (I), KTM

15. Shaun Simpson (GB), KTM

16. Jeremy van Horebeek (B), Beta

17. Valentin Guillod (CH), Yamaha

18. Valentin Locurcio (VEN), KTM

19. Ben Watson (GBR), Yamaha

20. Vsevolod Brylyakov (RUS)

...

23. Tom Koch (D), KTM

...

26. Henry Jacobi (D), Honda,

MX2-Titelverteidiger und Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle gewann den ersten MX2-Lauf mit einem Start-Ziel-Sieg. In der Anfangsphase des Rennens konnte WM-Leader Maxime Renaux (Yamaha) noch mithalten. Am Ende musste Renaux aber den Kontakt zu Leader Vialle abreißen lassen. Vialle gewann mit einem Vorsprung von 6,9 Sekunden.

GASGAS Werksfahrer Simon Längenfelder startete auf P6 gut ins Rennen und lieferte sich sehenswerte Zweikämpfe mit dem österreichischen KTM-Werksfahrer René Hofer und Lokalmatador Ruben Fernandez (Honda). Längenfelder kam auf Rang 10 ins Ziel.

Polesetter Jago Geerts (Yamaha) stürzte im ersten Lauf gleich zweimal. Zuerst verhedderte er sich mit einem tuff block an einer Rechtskehre und fiel auf P13 zurück. Er kämpfte sich auf P11 nach vorne, stürzte erneut, verklemmte sich am Boden unter seinem Motorrad und fiel erneut zurück. Auf P13 konnte der Belgier am Ende nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Arroyomolinos, MX2, Lauf 1:



1. Tom Vialle (F), KTM

2. Maxime Renaux (F), Yamaha

3. Mattia Guadagnini (I), KTM

4. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

5. René Hofer (A), KTM

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

7. Ruben Fernandez (E), Honda

8. Isak Gifting (S), GASGAS

9. Thibault Benistant (F), Yamaha

10. Simon Längenfelder (D), GASGAS

11. Wilson Todd (AUS), Kawasaki

12. Conrad Mewse (GB), KTM

13. Jago Geerts (BEL), Yamaha

...

DNS: Kevin Brumann (SUI), Yamaha

DNS: Marnique Appelt (D), KTM, 22-26